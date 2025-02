Cuando la ficción y la realidad se cruzan: el fenómeno del "shippeo" en las redes sociales

Aunque su popularización dio en los años 90, sus raíces se remontaron a principios del siglo XX. En 1913, Sybil Brinton escribió "Old Friends and New Fancies", una secuela no oficial de las novelas de Jane Austen, donde exploraba relaciones no presentes en las obras originales, anticipado lo que hoy conocemos como fan fiction. Con una expansión en internet y las redes sociales, la practica del "shipping" se diversificó, incluyendo tanto parejas ficticias como reales y generando comunidades dedicadas a crear contenido relacionado, con fanfics y memes.