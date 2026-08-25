Cuándo volverán las lluvias al AMBA y cómo será la Santa Rosa 2026: qué día llegará

El AMBA encara una jornada nublada a la espera de la llegada del agua. El SMN indicó alerta por lluvias, vientos y nieve para el sur.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un martes con mínima de 8 grados mientras el sol ya demuestra sus primeros rastros desde temprano, a menos de un mes de la llegada de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvias, vientos y nieve para siete provincias.

El organismo indicó para este martes marcas entre los 8 y 14 grados, mayormente nublado, mientras el miércoles se ubicará entre los 10 y 19 con un cielo similar al día anterior.

Las lluvias llegarán el jueves, destacándose la presencia de tormentas aisladas (40% a 70%) durante la madrugada y mañana mientras para la tarde y noche se esperan chaparrones (10% a 40%). Finalmente, el viernes saldrá el sol con una mínima de 11 y máxima de 17 grados.

El organismo indicó lluvias para Neuquén, Río Negro y Chubut, con una precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en un nivel amarillo mientras a nivel naranja se pueden acumular hasta 70 mm.

25 AGO | #Alertas para hoy: Lluvia 40-70 mm 30-50 mm Nevada 60-150 cm 30-60 cm (región cuyana) 10-30 cm (región patagónica) Viento 30-70km/h con ráfagas de entre 70 y 110 km/h Más info en https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/ajSqcYK2Qb

Cómo será la tormenta de Santa Rosa este 2026

La Tormenta de Santa Rosa es un evento meteorológico que incluye lluvias intensas, vientos fuertes y, en ocasiones, tormentas eléctricas. Algunas de sus consecuencias suelen llevar a grandes acumulaciones de agua en cortos periodos, junto a inundaciones y otros fenómenos. Este evento se espera para el 1 de septiembre durante este año.

El SMN hizo un análisis de 117 años de datos de precipitaciones en Buenos Aires. Como resultado, encontró que en 66 ocasiones hubo lluvias dentro de los cinco días antes o después del 30 de agosto. Este hallazgo sugiere una probabilidad del 56,41% de lluvias alrededor de esa fecha.