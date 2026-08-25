"El Niño" ya está presente en Argentina y alertan que sus efectos más fuertes llegarán en primavera y verano + Agregar ámbito en









El encuentro fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la participación de la Agencia Federal de Emergencias, Defensa Civil de Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional, con foco en la preparación y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos.

Paraná reunió a funcionarios nacionales y provinciales en una nueva jornada de trabajo del Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027.

Argentina comenzó a reforzar su preparación frente al fenómeno de "El Niño", que ya está presente en la región y podría generar mayores complicaciones entre la primavera y el verano. La advertencia surgió durante una reunión realizada en Paraná, donde autoridades nacionales y provinciales analizaron posibles escenarios y definieron acciones para mejorar la respuesta ante lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados.

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El encuentro correspondió al Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027 y fue encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Participaron funcionarios de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), además de representantes de Salud, Agricultura, fuerzas federales y las Fuerzas Armadas.

Durante la apertura, Frigerio resaltó la necesidad de trabajar con anticipación y de mantener una coordinación permanente entre la Nación, las provincias y los municipios. Según explicó, una planificación conjunta permite mejorar la capacidad de respuesta, proteger a la población y reducir las consecuencias sobre las actividades productivas.

Al finalizar la jornada, el titular de la AFE, Santiago Hardie, confirmó que el fenómeno ya se encuentra en desarrollo. “Está sucediendo. Hay que tomar las prevenciones necesarias, hay que cuidarse y respetar las indicaciones de las autoridades”, afirmó.

Confirman la presencia de "El Niño" y advierten por un mayor impacto desde la primavera. X "El Niño" aumenta el riesgo de lluvias e inundaciones en Argentina "El Niño" se origina por un aumento de la temperatura del Pacífico ecuatorial y puede modificar las condiciones meteorológicas en distintas partes del mundo. En Sudamérica suele estar relacionado con un incremento de las lluvias y el riesgo de inundaciones. Sus consecuencias pueden alcanzar tanto a las poblaciones como a la producción agrícola y ganadera.

Hardie señaló que el período que podría presentar mayores dificultades “será a partir de la primavera y hasta fines del verano”. Entre las zonas que, por sus antecedentes, requieren especial atención mencionó Concordia, en Entre Ríos; San Luis del Palmar, en Corrientes; y los bajos submeridionales de Santa Fe. La cuenca del Río de la Plata también aparece entre las áreas bajo vigilancia, debido a la influencia de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, junto con otros cursos de agua. Durante la reunión se presentaron pronósticos y evaluaciones técnicas para anticipar la evolución del fenómeno. Además, se analizaron medidas para el sector agropecuario, cuestiones sanitarias y protocolos de actuación. Hardie destacó que el objetivo es que cada jurisdicción conozca sus responsabilidades y que exista una conducción coordinada en caso de una emergencia.

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