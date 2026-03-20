Cuánto cobro de ANSES en abril 2026: aumentos, bonos y montos finales + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos del cuarto mes del año. Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9% en abril, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

jubilados anses.jpg Depositphotos Aumentan las prestaciones de ANSES por índice de inflación Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% en abril, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El ajuste del organismo busca que los titulares puedan acceder a los bienes y servicios esenciales frente al avance de los precios, que en el primer bimestre del 2026 ya acumula una suba del 5,9%.

ANSES billetes.webp Además, con el mismo objetivo, la entidad entregará un bono de ingresos adicional durante este cuarto mes del año, que se adjunta a ciertas de las prestaciones, como a las jubilaciones y pensiones. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $380.319,31. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,54 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma. bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp ANSES: monto de las prestaciones en abril 2026 Además, ANSES anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. En esta línea, así quedan los montos finales para abril 2026: Jubilación mínima: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ( $304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ( $266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80 El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.

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