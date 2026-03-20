La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos del cuarto mes del año. Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9% en abril, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Cuánto cobro de ANSES en abril 2026: aumentos, bonos y montos finales
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
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A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.
Aumentan las prestaciones de ANSES por índice de inflación
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% en abril, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
El ajuste del organismo busca que los titulares puedan acceder a los bienes y servicios esenciales frente al avance de los precios, que en el primer bimestre del 2026 ya acumula una suba del 5,9%.
Además, con el mismo objetivo, la entidad entregará un bono de ingresos adicional durante este cuarto mes del año, que se adjunta a ciertas de las prestaciones, como a las jubilaciones y pensiones.
El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $380.319,31. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,54 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
ANSES: monto de las prestaciones en abril 2026
Además, ANSES anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. En esta línea, así quedan los montos finales para abril 2026:
- Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ($304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80
El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.
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