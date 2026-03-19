ANSES comenzará con los depósitos de las jubilaciones que superan la mínima: qué hay que saber

Con el aumento por movilidad, el organismo comienza a pagar esta segunda mitad del mes a quienes cobran los haberes más altos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos del mes de marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Ahora le toca recibir el pago a quienes reciben las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. A diferencia de los beneficiarios que cobran la mínima, que reciben sus pagos en los primeros días del cronograma, este otro grupo comienza a cobrar la segunda mitad del mes.

Además, al tener una diferencia importante en cuanto a los ingresos totales, ellos no acceden al bono extraordinario que da ANSES como ayuda extra, pero si los alcanza el aumento.

Con el aumento ya aplicado y el calendario definido, estos jubilados pueden saber cuánto cobrarán y cuándo recibirán sus haberes.

Monto de las jubilaciones en marzo 2026

Durante marzo de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un incremento del 2,88%, gracias a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes en relación a la inflación.

A partir de esta actualización, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación mínima con bono: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62

En el caso de los jubilados que perciben la mínima, al ingreso total se le suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene como un refuerzo para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, quienes superan el haber mínimo no reciben este adicional. Lo que significa que su ingreso mensual se compone únicamente por el monto actualizado por movilidad.

Jubilados Imagen: Freepik

Monto de la jubilación máxima

En el otro extremo de la escala, se encuentra la jubilación máxima, que también se actualiza para que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Para marzo de 2026, la jubilación máxima quedó fijada en: $2.487.063,95

Este valor corresponde a quienes realizaron aportes más elevados durante su vida laboral. Si bien este grupo no accede a bonos ni refuerzos, sí recibe los incrementos mensuales establecidos por la normativa vigente.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, establece una diferenciación clara entre quienes cobran la mínima y quienes perciben haberes superiores. Ahora comienzan los pagos de la segunda mitad del mes y son en estas fechas:

0 y 1: 23 de marzo

2 y 3: 25 de marzo

4 y 5: 26 de marzo

6 y 7: 27 de marzo

8 y 9: 30 de marzo

Los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria previamente elegida por cada titular, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para poder cobrar.

Jubilados de Santa Fe Imagen: Freepik

Una de las cosas más relevantes del esquema es la diferencia entre quienes perciben la jubilación mínima y quienes cobran por encima de ese nivel. Los beneficiarios de la mínima reciben un refuerzo mensual, que busca compensar las dificultades que puede causar la inflación en los ingresos más bajos.

En cambio, quienes superan ese umbral quedan excluidos de ese beneficio, aunque continúan recibiendo los aumentos por movilidad. Este grupo no recibe el bono de $70.000, ya que está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima y a los haberes que, al sumar un proporcional, no superen el tope establecido de $390.277,18.

Por este motivo, es clave que cada beneficiario sepa cual es su situación, tanto los montos a cobrar como la fecha en la que va a recibir el pago.