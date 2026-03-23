DAIA: 250 mujeres recordaron el Día de la mujer y apoyaron al estado de Israel + Seguir en









El encuentro organizado por la DAIA en el Alvear Icon Hotel tuvo paneles sobre actualidad internacional, política, justicia y el impacto de los discursos de odio en redes.

Debate sobre actualidad y género.

La DAIA llevó a cabo su 9ª edición de su tradicional desayuno con motivo del Día de la Mujer, convocando a más de 250 mujeres en el Alvear Icon Hotel. Conducido por la periodista Guadalupe Vázquez, se desarrollaron diversos paneles integrados por prestigiosas mujeres.

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Del primer bloque participó, en forma on line, una soldada del Estado de Israel que se encuentra sin familia en ese país y que brindó detalles de cómo se está viviendo el conflicto internacional desde allí. También, el periodista Gabriel Astrovsky aportó datos de los escenarios actuales.

Mauro Berenstein Presidente de la DAIA La senadora Carolina Losada, la periodista Carolina Amoroso y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Ines Weinberg, formaron parte de un panel en el que se analizaron los avances de la mujer en diversos ámbitos, aspectos ligados a los escenarios políticos y el rol de la justicia en la lucha contra el antisemitismo.

Las influencers Luli Ofman y Keren Weinstein analizaron la situación de los mensajes de odio en las redes y abordaron sus carreras virtuales, vinculándolas con la misión de la DAIA.

Durante el desayuno, compartieron sus mensajes el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein y la secretaria general, Mónica Sucari. Se encendió una vela en recuerdo de las 129 mujeres de la fabrica Cotton de Nueva York, asesinadas el 8 de marzo de 1908; la ceremonia estuvo a cargo del comité organizador, integrado por Marisa Koiffman, Marta Feldman y las vicepresidentas de la DAIA, Katty Gueler y Marina Degtiar.