En el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires se suma una nueva fecha local en agosto. El jueves 14 será no laborable para una localidad y un partido que celebran su aniversario fundacional, ofreciendo a residentes la oportunidad de descansar o participar en actividades conmemorativas.
Decretan feriado el 14 de agosto de 2025: ¿a quién le corresponde?
Agosto suma más feriados en Buenos Aires, y celebrará dos aniversarios con actos, actividades culturales y un día de descanso para la comunidad.
Este tipo de fechas no solo representan una pausa en la rutina, sino también una ocasión para reforzar la identidad comunitaria. Comercios, instituciones y vecinos suelen organizar eventos especiales que revalorizan la historia y fomentan la participación social.
A qué se debe el feriado del jueves 14 de agosto de 2025
El jueves 14 de agosto será feriado local en Quilmes, en conmemoración de un nuevo aniversario de su fundación. Esta fecha se incluye en el listado oficial de feriados municipales de la provincia de Buenos Aires para 2025.
Además, al festejo se suma el partido de Bartolomé Bavio (Magdalena) con una jornada no laborable que permitirá que escuelas, oficinas públicas y gran parte de los comercios suspendan sus actividades. Muchos vecinos aprovecharán para disfrutar de actos protocolares, ferias, espectáculos y propuestas culturales que suelen programarse en este tipo de celebraciones.
Estos feriados fomentan el turismo interno y generan un impacto positivo en la economía local. Desde el sector gastronómico hasta los emprendimientos artesanales, todos encuentran en estas fechas una oportunidad para recibir más visitantes y dar a conocer sus productos y tradiciones.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
