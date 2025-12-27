Demoras y desvíos en Aeroparque: más de 10 vuelos fueron afectados por problemas en la pista + Seguir en









Se detectó desprendimiento en el asfalto, lo que obligó a tareas de mantenimiento de último momento. Pasadas las 17, los vuelos comenzaron a reanudarse con normalidad.

El Aeroparque Jorge Newbery registró desvíos y demoras por trabajos de emergencia en la pista. Mariano Fuchila

Para sorpresa de pasajeros y pasajeros, al menos doce vuelos sufrieron demoras y desvíos este sábado en el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Ares, por desprendimiento de asfalto en la pista, producto de las elevadas temperaturas que se registran en la tarde de este sábado.

Las complicaciones comenzaron alrededor de las 15, cuando se detectaron inconvenientes en la superficie operativa que obligaron a realizar trabajos de mantenimiento y a modificar la operatoria habitual de la terminal aérea. La situación afectó tanto a pasajeros que aguardaban embarcar como a aquellos que esperaban aterrizar desde distintos puntos del país y del exterior.

Pasadas las 17, tras casi tres horas de complicaciones, el Aeroparque Jorge Newbery retomó de manera progresiva sus operaciones luego de finalizar los trabajos de mantenimiento en la pista.

No obstante, pese al anuncio sobre la finalización de las tareas de mantenimiento, pasajeros continúan reportando demoras prolongadas, que en algunos casos se extendieron hasta tres horas de espera. En distintos sectores de la terminal persistieron las complicaciones, mientras que desde las aerolíneas siguieron atribuyendo la situación a inconvenientes en la pista, en el marco del reordenamiento de la operatoria aérea.

Trabajos de mantenimiento y vuelos afectados Según la información oficial, pasadas las 16 se contabilizaban ocho vuelos desviados y al menos diez arribos con demoras, mientras que en el segmento de partidas se registraban retrasos en una decena de servicios, con cambios de puertas de embarque y reprogramaciones horarias.

Entre las compañías afectadas se encontraban Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil, con servicios de cabotaje e internacionales alcanzados por las demoras. En el caso de los arribos, varios vuelos provenientes de ciudades como Salta, Ushuaia, Trelew, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, Comodoro Rivadavia y San Martín de los Andes debieron retrasar su llegada o ser desviados, mientras que también se vieron afectados servicios internacionales procedentes de San Pablo, Lima, Florianópolis y Río de Janeiro. Para las partidas, la operatoria se concentró mayormente en el sector A de la terminal, donde se registraron demoras y modificaciones de puertas en vuelos con destino a Neuquén, Jujuy, Punta del Este, Mendoza, Santiago de Chile y Río de Janeiro, entre otros. Desde el aeropuerto habían recomendado a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, ya que las tareas de mantenimiento y control podrían extenderse hasta normalizar por completo la actividad, en un contexto de altas temperaturas que continúa afectando la infraestructura operativa.

