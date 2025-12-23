El fuerte temporal paralizó Aeroparque y dejó varados a miles de pasajeros en la previa de Nochebuena

La tormenta obligó a suspender operaciones por seguridad, con cancelaciones y desvíos de vuelos en plena temporada alta por las Fiestas.

Un violento y sorpresivo temporal azotó a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas y provocó la paralización total de la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery , con cancelaciones y reprogramaciones a poco de Nochebuena , en una jornada clave por el intenso movimiento de pasajeros.

El fuerte temporal generó una situación crítica en Aeroparque , donde la intensa lluvia y la actividad eléctrica activaron los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista . Como consecuencia, se produjo un efecto dominó que impactó tanto en las salidas hacia el interior del país como en los arribos previstos para la tarde de este martes .

La terminal aérea atraviesa momentos de máxima tensión , con pasajeros aguardando definiciones ante cancelaciones y reprogramaciones constantes , en un contexto especialmente sensible por los viajes vinculados a las Fiestas de fin de año . La situación se agravó porque el colapso ocurrió poco después de la suspensión del paro de controladores aéreos , lo que había generado expectativas de normalidad operativa.

Para miles de personas, el viaje significaba el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que incrementó el malestar y la ansiedad en las salas de embarque, colmadas desde temprano por el alto flujo de pasajeros típico de estas fechas.

El fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa incluso a los servicios de rampa . En la zona de la Costanera , la visibilidad se redujo a pocos metros , obligando a los pilotos a mantener aeronaves en posiciones de espera o a desviarlas hacia aeropuertos alternativos , principalmente Ezeiza , que también registra demoras .

Mientras persiste la inestabilidad climática, las autoridades aeroportuarias continúan evaluando la evolución del tiempo para retomar gradualmente las operaciones, aunque el impacto del temporal ya dejó una jornada caótica en uno de los puntos neurálgicos del transporte aéreo del país.

Cómo seguirá el tiempo esta semana

De cara al miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico prevé cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima estimada de 22 grados y una máxima de 33.

Para el jueves 25 de diciembre, el organismo anticipa una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20 y 29 grados.

En tanto, el viernes, cierre de la semana de Navidad, se presentaría con cielo entre algo y parcialmente nublado y un nuevo repunte del calor. De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima podría ubicarse cerca de los 32.