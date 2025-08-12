Los científicos del CONICET regresaron al puerto de Buenos Aires tras la expedición por el fondo del Mar Argentino







Los investigadores lograron registrar especies que nunca habían sido observadas. El proyecto buscaba mostrar en tiempo real el trabajo científico.

El buque del CONICET que investigaba el fondo del mar ya está en el puerto de Buenos Aires.

Después de varias semanas de trabajo en aguas del Mar Argentino, un grupo de investigadores e investigadoras del CONICET volvió al puerto de Buenos Aires luego de protagonizar una histórica transmisión por streaming. La misión, realizada junto al Schmidt Ocean Institute en el Cañón Submarino de Mar del Plata, permitió registrar especies nunca observadas en la zona.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pocos minutos después de las 8 de la mañana, el buque Falkor Too amarró en el puerto porteño. Desde allí, el jefe científico de la expedición, Daniel Lauretta, dialogó con la prensa y destacó: “Nuestro objetivo era comunicar y tratar de transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio, y tenemos esta parte que es el trabajo en el campo. Esta vez, con el buque que es increíble y el convenio que hizo Conicet, nos permitió poder transmitir el fondo en vivo y en directo. La fauna que tenemos es increíble”.

El proyecto buscaba mostrar en tiempo real el trabajo científico en un entorno natural. Gracias a la infraestructura y tecnología del buque, el equipo pudo emitir imágenes de alta calidad desde las profundidades del océano.

conicet streaming mar estrella culona pulpo Los científicos descubrieron especies nunca registradas. Archivo Un streaming con récord de audiencia Durante las transmisiones en el canal oficial del Schmidt Ocean Institute, la cantidad de espectadores superó en varias ocasiones las 90 mil personas, una cifra que sorprendió a los investigadores. Lauretta señaló que “el equipo de trabajo la verdad que funcionó muy bien y les gustó interactuar con la gente. El resultado fue muy bueno, estamos muy contentos”.

En un principio, el objetivo era superar las 800 visualizaciones que habían registrado otros vivos del mismo canal, pero los números finales sobrepasaron ampliamente esas expectativas.

Planifican una posible muestra pública Al ser consultado sobre los pasos a seguir, Lauretta explicó: “Se vienen meses de trabajo de laboratorio, lupa y microscopio analizando”, aunque adelantó que existe la posibilidad de organizar una exposición para que el público pueda conocer las especies recolectadas durante la misión. Uno de los aspectos más valorados por el equipo fue la respuesta del público infantil. Lauretta lo resumió así: “Lo más lindo fue la recepción de esto en la gente, en especial de los niños y niñas, que mandaban dibujos de la fauna, jugaban a ser investigadores, preguntándonos qué tenían que estudiar para trabajar de esto. Si podemos despertar la curiosidad de la gente, esa parte del trabajo la pudimos completar muy bien”.