Desaparición de Guadalupe Lucero Cialone: aumentan a $20 millones la recompensa y difunden una nueva imagen

El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó el monto ofrecido para quienes aporten datos sobre el paradero de la niña desaparecida en San Luis en 2021. Además, se difundió una foto proyectada a su edad actual.

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años.

La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial y responde tanto al tiempo transcurrido desde la primera oferta de recompensa como a un pedido realizado en abril de 2026 por el equipo fiscal que investiga el caso.

La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y comenzó a regir este 27 de mayo. De esta manera, el monto ofrecido cuadruplica los $5 millones que habían sido fijados originalmente mediante la Resolución 434/2021.

Según detalla la resolución oficial, Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19.20 en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana. La recompensa está destinada a quienes brinden datos que permitan localizar a la menor.

Además del incremento económico, las autoridades difundieron un nuevo afiche con una imagen de Guadalupe proyectada a su edad actual, con el objetivo de mejorar su identificación y ampliar las posibilidades de colaboración. La actualización se suma a otra modificación realizada en 2023, cuando ya se había reemplazado la fotografía original para reflejar con mayor precisión sus características físicas.

Quienes tengan información sobre el caso pueden comunicarse de manera gratuita al 134, línea del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

La resolución también recuerda que la causa vinculada a la alerta Sofía tramita en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis. La actualización de la recompensa se fundamenta en la Ley 26.538 y en la Resolución 828/2019, que habilitan a modificar los montos según la gravedad del caso y el tiempo transcurrido.

El pago de la recompensa será realizado por el ministerio, previa evaluación del valor de la información aportada por parte de las autoridades judiciales intervinientes. Además, el procedimiento garantiza la preservación de identidad de quienes colaboren con datos.

La imputación contra el abuelo de Guadalupe

En paralelo, a comienzos de mayo, la abogada Soledad Poma de Otaegui pidió a la Justicia Federal incorporar al expediente la reciente imputación contra Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, por presunto abuso sexual.

La letrada aseguró además que existen otras dos denuncias por abuso sexual gravemente ultrajante contra el acusado. En una de ellas ya hubo formulación de cargos en la justicia provincial, mientras que en la otra todavía se espera la realización de una Cámara Gesell.

Roque Lucero no se encuentra detenido, aunque tiene medidas de restricción que le impiden acercarse a las presuntas víctimas. Según explicó la abogada, tras la denuncia también debió cambiar de domicilio.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación continúa en etapa preliminar y remarcaron que, a casi cinco años de la desaparición, todavía no existen indicios firmes sobre qué ocurrió con Guadalupe.