Vacaciones de invierno: una familia necesita en promedio $2,4 millones para viajar por el país + Agregar ámbito en









En contraste con los destinos locales, el turismo internacional se volvió más accesible: la cantidad de salarios necesarios para viajar cayó de 11,2 a 10,5.

Hay una fuerte dispersión de precios para viajar en vacaciones de invierno según el destino. IA

Irse de vacaciones de invierno dentro de la Argentina exige este año un esfuerzo económico mayor para las familias. Según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE, una familia tipo necesita en promedio $2.453.293 para realizar un viaje durante el receso invernal de 2026, un monto que representa 1,3 salarios promedio medidos por el RIPTE.

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La relación entre el costo del viaje y el ingreso aumentó respecto de julio de 2025, cuando el gasto equivalía a 1,2 salarios. En consecuencia, el poder adquisitivo para el turismo interno se deterioró un 5,4% en el último año, ya que los aumentos salariales no lograron compensar la suba de los costos del sector.

El informe señala que, si bien todos los destinos registraron incrementos nominales de precios respecto del año pasado, la mayor presión provino del alojamiento, ya que el costo del transporte mostró diferencias relativamente menores entre las distintas plazas turísticas.

La brecha entre destinos también es significativa. Una familia debe destinar un presupuesto tres veces mayor si elige viajar a San Martín de los Andes en lugar de San Clemente del Tuyú, reflejando la fuerte dispersión de precios que existe dentro del mercado turístico.

En cuanto a la evolución de los costos relativos, los destinos que se volvieron más accesibles frente al año pasado fueron San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario, mientras que los mayores aumentos se registraron en San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn.

El estudio concluye que la capacidad de financiamiento de las familias para realizar un viaje de vacaciones volvió a deteriorarse y que el turismo interno pierde competitividad como opción de consumo frente al avance de los precios. Viajar al exterior El panorama cambia cuando se analizan los destinos internacionales. Aunque el desembolso sigue siendo considerablemente mayor, el esfuerzo medido en salarios se redujo respecto de 2025. Para viajar al exterior durante las vacaciones de invierno, una familia tipo necesita en promedio $20.070.640, casi ocho veces más que para vacacionar dentro del país. Entre los destinos relevados, Nueva York aparece como la alternativa más costosa ya que se necesitan $36.005.781, para Miami $19.860.176, Madrid $16.551.494 y Rio de Janeiro $7.865.110. Nueva York demanda 18,8 salarios promedio, unas catorce veces más que un viaje nacional promedio. En el otro extremo Río de Janeiro, requiere 4,1 salarios, consolidándose como el destino internacional más accesible del relevamiento. Sin embargo, la cantidad de salarios requeridos para viajar al exterior descendió de 11,1 a 10,5, lo que representa una mejora cercana al 5,9% en el poder adquisitivo para el turismo internacional. La explicación radica en que, en términos relativos, los costos de los viajes al exterior crecieron por debajo de la evolución de los ingresos, a diferencia de lo ocurrido con el turismo doméstico. De esta manera, mientras las vacaciones dentro del país se encarecieron en relación con los ingresos de los hogares, los viajes al exterior mostraron una mejora relativa en términos de poder de compra, aunque continúan siendo una opción reservada para familias con una capacidad de gasto muy superior.

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