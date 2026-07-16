Quini 6: reprogramaron el sorteo del miércoles 15 por inconvenientes técnicos + Agregar ámbito en









El tradicional sorteo no se realizó este miércoles por inconvenientes técnicos y fue reprogramado para este jueves 16 de julio.

El sorteo 3.391 del Quini 6 fue reprogramado.

El sorteo número 3391 del Quini 6, que debía realizarse este miércoles en su horario habitual, fue reprogramado debido a inconvenientes técnicos en los sistemas de procesamiento de datos de una de las provincias. La nueva fecha fue confirmada oficialmente por la organización.

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Cuándo se realizará el sorteo Según se informó, el sorteo 3391 del Quini 6 se llevará a cabo este jueves 16 de julio a las 21:15, en lugar del horario previsto originalmente.

La modificación responde a problemas técnicos detectados en los sistemas de procesamiento de datos, lo que obligó a postergar el evento para garantizar el normal desarrollo del sorteo.

Cómo será la transmisión El sorteo 3.391 del Quini 6 fue reprogramado. La transmisión del sorteo no tendrá cambios en su modalidad y se realizará en vivo y en directo desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

De esta manera, los apostadores podrán seguir el evento en el nuevo horario establecido para conocer los números ganadores de esta edición del Quini 6.

Estos habían sido los resultados del Quini 6 del 12 de julio Tradicional del Quini 6 25 - 31 - 16 - 03 - 24 - 01 El pozo quedó vacante con más de $ 4.361 millones. La Segunda del Quini 6 03 - 43 - 31 - 20 - 36 - 02 El pozo quedó vacante con más de $ 1.617 millones. La Revancha del Quini 6 11 - 41 - 18 - 31 - 38 - 23 El pozo quedó vacante con más de $ 1.042 millones. Siempre Sale del Quini 6 22 - 10 - 02 - 23 - 40 - 32 Hubo 71 ganadores, con cinco aciertos, que se llevará más de $ 6 millones cada uno. ¿Qué es el Quini 6? El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país. ¿Cómo se juega al Quini 6? El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale. Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos. Próximo sorteo: jueves 16 de julio a las 21.15. ¿Cuándo se sortea el Quini 6? Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.

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