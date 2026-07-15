Habrá cambios en el transporte público durante el partido de Argentina contra Inglaterra: cómo funcionará

El objetivo de la decisión es que los trabajadores puedan seguir el encuentro. No obstante, algunos medios circularán con normalidad.

El esperado cruce entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 también tendrá impacto en el funcionamiento del transporte público. Varias empresas de colectivos y organismos provinciales anunciaron cambios en los servicios para este miércoles 15 de julio , con el objetivo de que los trabajadores puedan seguir el encuentro.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , distintas líneas de colectivos, aunque todavía sin precisar cuáles, reducirán la frecuencia o suspenderán momentáneamente sus recorridos mientras se dispute el partido.

Las compañías señalaron que, una vez finalizado el encuentro, los servicios volverán a operar con normalidad , aunque advirtieron que podrían registrarse demoras o desvíos debido a los posibles festejos en la vía pública.

El panorama será diferente según cada distrito. En Mar del Plata , las autoridades confirmaron que el transporte urbano funcionará normalmente durante toda la jornada, sin modificaciones previstas.

En La Rioja , en cambio, se resolvió suspender temporalmente la circulación de los colectivos mientras se juegue el partido de la Albiceleste.

Por su parte, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán informó que las unidades prestarán servicio habitual hasta las 16, horario en el que comenzará la interrupción, para luego retomar la actividad una vez finalizado el encuentro.

En Mendoza, la Subsecretaría de Transporte descartó cambios y confirmó que el servicio de colectivos operará con normalidad.

Cómo funcionarán los trenes y subtes

En cuanto al resto del transporte público, no se esperan modificaciones. El subte de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su cronograma habitual para un día hábil.

Los subtes mantendrían su cronograma habitual. Gobierno de la Ciudad

Desde la empresa concesionaria indicaron que cualquier eventualidad será comunicada a través de los canales oficiales de EMOVA.

La situación será similar en los trenes metropolitanos, donde tampoco está prevista una reducción de frecuencias ni alteraciones en el servicio durante el desarrollo de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.