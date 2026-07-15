Con cortes y vallado del Obelisco, así es el operativo de seguridad de CABA antes del partido contra Inglaterra

Las medidas fueron dispuestas por el gobierno porteño. Además del vallado preventivo, también se desplegarán más de 800 efectivos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha desde la madrugada de este miércoles un fuerte operativo especial de seguridad en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra . Así, el Obelisco amaneció vallado y unos 800 efectivos de la Policía de la Ciudad estarán afectados al dispositivo , que busca ordenar una eventual celebración y prevenir incidentes.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño señalaron que el objetivo es acompañar las hipotéticas celebraciones - en caso de una clasificación de la Selección - y "garantizar que los festejos puedan desarrollarse de manera segura". El esquema contempla que, una vez finalizado el partido —previsto para alrededor de las 18, siempre que no haya alargue—, se implementen cortes de tránsito de acuerdo con la cantidad de personas que se concentren en la zona.

Aunque el principal punto de concentración será el Obelisco, también habrá presencia policial en otros sectores estratégicos de la Ciudad.

A diferencia de los partidos anteriores de la Selección en este Mundial, el Ejecutivo porteño decidió montar un operativo específico para el cruce con Inglaterra, al considerar que se trata de un encuentro con una fuerte carga social y política, por lo que busca anticiparse a posibles incidentes.

El operativo comenzó en la madrugada de este miércoles.

Además de los cortes preventivos para facilitar la circulación peatonal, el despliegue será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). También se colocaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco con el fin de "proteger el monumento".

Del operativo participarán efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad, entre ellas Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Los incidentes durante el Mundial 2026

Pocos días atrás, la celebración por el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó con incidentes en el Obelisco. Lo que comenzó como un festejo multitudinario con banderas, bombos y camisetas celestes y blancas derivó, con el correr de las horas, en una madrugada marcada por corridas, enfrentamientos y disparos de balas de goma por parte de la Policía de la Ciudad.

Las imágenes que comenzaron a circular en la red social X muestran a cientos de personas corriendo por la avenida 9 de Julio mientras los efectivos avanzan para dispersar a un grupo que, según trascendió, había comenzado a arrojar piedras y otros objetos contra el personal policial. De acuerdo con el balance preliminar difundido por las autoridades, hubo 13 personas detenidas tras los incidentes.

La situación ya había tenido un antecedente tras el triunfo agónico por 3 a 2 sobre Egipto, que clasificó a la Selección a los cuartos de final. Aquella noche, miles de personas se reunieron en el Obelisco para celebrar la victoria, pero el festejo concluyó con un amplio despliegue policial sobre la Plaza de la República y la avenida 9 de Julio para desalojar la zona.

Los episodios también se replicaron en otras ciudades del país. En Córdoba, los festejos en las inmediaciones del Patio Olmos finalizaron con un importante operativo de seguridad. Según el Ministerio de Seguridad provincial, fueron detenidas 42 personas y durante el procedimiento se recuperaron teléfonos celulares y otros objetos denunciados como robados de una joyería.

En Mar del Plata, en tanto, los enfrentamientos se registraron en las inmediaciones del monumento al General San Martín. Videos difundidos por testigos muestran el lanzamiento de piedras contra efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la respuesta policial con balas de goma y gases lacrimógenos. De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto se habría iniciado tras ataques contra un móvil policial, aunque las circunstancias que desencadenaron los incidentes todavía son materia de investigación.