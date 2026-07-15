El beneficio de ANSES que pocos reclaman: ¿quiénes pueden cobrar hasta $372.400 este mes?

Conocé cómo se organiza el abono de esta prestación que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social, de cuerdo a la reglamentación vigente.

ANSES mantiene ese esquema para organizar la acreditación de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , una asistencia económica destinada a quienes perdieron un empleo registrado por causas ajenas a su voluntad. Durante julio de 2026, el beneficio puede alcanzar un máximo de $372.400 , según la remuneración que percibía cada trabajador antes de la desvinculación.

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El programa apunta a brindar un ingreso temporal mientras la persona permanece sin trabajo. Cada caso se analiza de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa . Además del importe mensual, ANSES determina la duración del beneficio a partir del tiempo trabajado y de los aportes realizados.

La Prestación por Desempleo puede extenderse entre dos y doce meses , según la cantidad de aportes efectuados y el período trabajado durante los últimos tres años. Las personas mayores de 45 años cuentan con una condición especial. ANSES incorpora seis cuotas adicionales una vez que finaliza el período regular de cobro.

El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores comprendidos por los regímenes previstos por la legislación vigente. Los grupos alcanzados son:

Cada solicitante deberá reunir las condiciones establecidas para acceder a la prestación. ANSES define el tiempo de percepción de acuerdo con los antecedentes laborales registrados.

De $186.200 a $372.400: así quedaron las escalas del fondo de desempleo de ANSES para julio

El valor de la Prestación por Desempleo surge de un cálculo previsto por la normativa. ANSES fija un piso de $186.200 y un tope de $372.400 para los pagos correspondientes a julio de 2026. El importe definitivo cambia según el salario que percibía cada trabajador antes de perder el empleo. Ningún beneficiario puede cobrar una suma inferior al mínimo vigente ni superar el máximo establecido para este mes.

Las escalas vigentes quedaron definidas de la siguiente manera:

monto mínimo: $186.200

monto máximo: $372.400

El organismo liquida la prestación dentro de esos límites, independientemente del resultado que arroje el cálculo del haber.

Cómo se calcula el 75% de tu sueldo anterior y cuáles son los topes vigentes, según la normativa actual

ANSES toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al despido. El organismo calcula el 75% de ese salario para determinar el monto de la prestación. Luego aplica los límites mínimos y máximos vigentes para definir el importe final.

El cronograma de pagos de julio también ya cuenta con fechas confirmadas. El calendario quedó organizado por terminación de DNI: