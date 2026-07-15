Una influencer argentina denunció que sufrió un intento de abuso en Atlanta, EEUU, cuando se encontraba en el hotel donde se hospeda en medio del torneo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Allí, un hombre trató de abordarla pero pudo ser contenida por un grupo de argentinos. "Me salvaron la vida", sostuvo mientras relataba la situación en un video en sus redes.
Una influencer denunció un intento de abuso en Atlanta y reveló que cuatro argentinos la salvaron
La mujer llegó a su hotel cuando se encontró con un hombre en un dudoso estado mental. La quiso abordar en un ascensor cuando ella se escapó y cuatro sanjuaninos pudieron contenerla y enfrentarse al agresor.
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Se trató de Melina Moriatis, quien padeció este tenso momento el lunes por la madrugada en medio de la previa de la semifinal Argentina - Inglaterra. El escenario fue el lobby del hotel pasada la medianoche, cuando vivió un intenso de agresión y abuso por parte de un hombre en situación de calle que se encontraba adentro de la instalación.
Mundial 2026: una influencer denunció un intento de abuso y fue salvada por cuatro argentinos
A través de un video en su cuenta de Instagram (@melimoriatisfit), Moriatis reconstruyó los minutos de terror que vivió. "Anoche sufrí un intento de abuso acá en Atlanta o quizás algo mucho peor y me salvaron la vida unos argentinos", comenzó relatando. Según el relato de los testigos, el hombre parecía estar drogado.
"Había un homeless en un banquito totalmente pasado. Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue, se mete conmigo en el ascensor", describió Moriatis en su video. Con reflejos rápidos, escapó antes de que las puertas se cerraran y corrió a pedir ayuda a la recepcionista, quien no pudo contener al agresor.
Al toparse con los argentinos, les pidió apoyo: "Le digo: 'Háganme una barrera. Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento. Agarró algo que encontró como arma. Los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir", detalló Moriatis, destacando que los jóvenes soportaron golpes durante media hora hasta que llegó la policía.
Uno de los sanjuaninos, Juan Ignacio Turcato, relató a Tiempo de San Juan que el hombre "estaba muy drogado y hablaba solo": "Nosotros estábamos en el lobby de nuestro hotel cuando llegó esta chica y la persona que la ataca ya estaba hace un rato ahí. Obviamente no dejábamos que llegara a ella", afirmó.
Mundial 2026: los precios del estadio de Atlanta para ver Argentina contra Inglaterra por semifinal
El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Durante la Copa del Mundo será denominado oficialmente como Atlanta Stadium por las normas comerciales de la FIFA. El recinto tiene capacidad para alrededor de 71.000 espectadores en su configuración habitual y puede ampliarse hasta unos 75.000 lugares para eventos de mayor magnitud.
Para sus concesiones, el Mercedes-Benz Stadium se centró principalmente en la calidad y rapidez del servicio. Entre lo que se puede comprar, los espectadores podrán adquirir:
Comidas y snacks
- Papas fritas: 3,50 USD
- Pizza entera (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 18 USD
- Porción de pizza (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 3 USD
- Pan de ajo (garlic knots): 8 USD
- Pochoclos tamaño familiar: 9 USD
- Pochoclos tamaño pequeño: 2 USD
- Box de golosinas: 3,50 USD
Bebidas
- Gaseosa 900ml (edición souvenir): 4 USD
- Gaseosa 650 ml: 2 USD
- Agua 600ml: 3 USD
- Bebida isotónica/deportiva 600ml: 3 USD
Bebidas alcohólicas y cócteles
- Cerveza tirada estadounidense 600ml: 9 USD
- Cerveza artesanal/importada tirada 600ml: 11 USD
- Cóctel en lata 350ml: 10 USD
- Temas
- Mundial
- Abuso sexual