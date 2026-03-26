El Banco Nación tuvo un resultado de $1,19 billones en el ejercicio 2025 + Seguir en









La entidad consolida su liderazgo en participación del mercado en préstamos (17,3%) y depósitos (16,8%), entre otros indicadores.

El Banco Nación cuenta con líneas preferenciales para créditos hipotecarios y asistencia a Pymes. Mariano Fuchila

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Banco Nación presentó recientemente sus "Estados Financieros 2025" con un resultado del ejercicio que ascendió a $1,19 billones, lo que consolida su liderazgo en participación del mercado en préstamos (17,3%) y depósitos (16,8%), así como en indicadores claves de desempeño: ROE (5,9%), calidad de cartera (3,97%) y una cobertura de cartera irregular mediante previsiones del 126,6%.

Esto refleja una presencia sostenida y diferencial en las principales líneas de financiamiento, con especial foco en créditos hipotecarios para la vivienda y en el acompañamiento al sector productivo, particularmente a las PyMEs.

Para el presente ejercicio, el Banco Nación se propone sostener su posición de referente, profundizando el desarrollo de soluciones de inversión orientadas a familias y empresas, en línea con su rol dentro del Sistema Financiero, informó la entidad.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) es históricamente la entidad financiera más grande del sistema argentino en términos de activos, depósitos, sucursales y cobertura geográfica. Actúa como agente financiero del Estado y mantiene una posición de liderazgo en el mercado comercial y financiero, superando a los principales bancos privados.

Temas Banco Nación