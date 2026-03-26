Sigue el descanso: decretan un feriado para abril que seguramente no conocías + Seguir en









Una fecha poco conocida en el calendario genera dudas sobre quiénes podrán aprovecharla y a qué se debe realmente.

En abril 2026, se acerca un feriado inesperado para miles de argentinos. Imagen: Freepik

Abril llega con más de una sorpresa para quienes esperan con ansias cada feriado. A las fechas inamovibles de todos los años, se les suma una jornada especial que modifica la rutina en distintas localidades, pero no alcanza a todos. Este tipo de días suelen pasar desapercibidos para quienes no viven ahí.

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Aunque no figura entre los feriados nacionales más difundidos, esta disposición ya está confirmada y va a impactar en sectores específicos. Ya sea para cortar la semana o para organizar actividades, cada día libre es una oportunidad excelente para descansar.

Freepik Feriados En abril 2026, hay ciertas localidades que gozarán de feriados exclusivos. Freepik Por qué es feriado el 9 de abril de 2026 El jueves 9 de abril de 2026 corresponde a un día no laborable que alcanza a determinados partidos de la provincia de Buenos Aires. La medida responde a la conmemoración de aniversarios fundacionales, una tradición que se repite en distintos puntos del país.

Esta fecha es importante en el partido de Esteban Echeverría, donde se recuerda su creación ocurrida el 9 de abril de 1913. Durante ese día, las dependencias municipales permanecen cerradas y no hay actividad en escuelas públicas. También se ven alcanzadas entidades como el Banco Provincia dentro del distrito.

Las localidades que forman parte de esta jurisdicción, como Monte Grande, El Jagüel, Canning y Luis Guillón, también se encontrarán afectadas, ya que solo los servicios esenciales continúan en funcionamiento para garantizar la atención básica.

Por otro lado, el mismo día también tiene importancia en Coronel Dorrego, otro municipio bonaerense que celebra su aniversario fundacional. Ahí, la fecha remite a 1887, cuando se estableció oficialmente el distrito. Cada año se organizan actos conmemorativos, desfiles y encuentros comunitarios. A diferencia de los feriados nacionales, este tipo de jornadas no impacta en todo el territorio argentino. Los empleados del sector público local quedan exentos de asistir a sus puestos, pero en el ámbito privado, la decisión puede variar según la actividad y la ubicación de cada empresa. Fin de semana largo feriados Freepik El 9 de abril llega una fecha importante para dos localidades bonaerenses. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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