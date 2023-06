Después de la denuncia, Iván de Pineda reemplazará a Marley en el Martin Fierro

Aún es imposible dimensionar el alcance del caso de Marcelo Corazza , ex ganador de Gran Hermano que es investigado por el delito de administrar una red de trata de personas que involucraba a menores de edad. Pese a las polémicas declaraciones de Susana Giménez , uno de los famosos que se encuentra en el centro de la investigación es Alejandro Wiebe , reconocido como " Marley ", quien era el encargado de conducir los próximos premios Martín Fierro .

El señalado para ocupar su puesto es el modelo y presentador televisivo Iván de Pineda, quien aún no confirmó por cuestiones de agenda. En caso de que no él no pueda, suenan otras personalidades televisivas, como Rodolfo Barili, Cristina Pérez, Verónica Lozano o Wanda Nara.