Mirtha Legrand sumó un nuevo Martín Fierro y habló sobre su salud: "Soy de fierro"

Tras sufrir algunos problemas de salud que la mantuvieron alejada de su programa, Mirtha volvió con todo a la actividad pública.

Durante la entrega de los Martín Fierro a la televisión, Mirtha Legrand recibió el premio a labor periodística femenina por La Noche de Mirtha y dejó un emotivo discurso en el que celebró su extensa trayectoria en televisión.

“Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer”, expresó la conductora tras recibir la distinción, que compartió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi .

“Soy como el Martin, soy de fierro” , afirmó Mirtha entre aplausos y agregó: “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”.

La conductora también destacó el cariño de sus colegas y aseguró que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda hacerlo. “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, sostuvo la diva de la televisión argentina.

Durante su discurso tras conseguir este lunes el galardón, Legrand presentó a integrantes de su mesa, entre ellos Marcelo Polino , Teté Coustarot y su hija Marcela , quien la acompañó durante la ceremonia.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Tras sufrir algunos problemas de salud que la mantuvieron alejada de su programa, Mirtha volvió manifestó su gratitud hacia el público: “Quiero agradecer tanto cariño”. En su regreso, la gran figura de la TV argentina también dedicó un espacio para reconocer la labor de su nieta, Juana Viale, asegurando que cubrió su ausencia “de manera impecable” mientras ella cumplía con el reposo médico.

En su regreso, la diva no olvidó agradecer el cariño que le brindaron durante su ausencia. Además de valorar el apoyo de sus seguidores, destacó el trabajo de los profesionales de la salud que la acompañaron en este difícil momento, subrayando la importancia de la atención recibida.