Martin Fierro 2026: con polémicas, emociones y sorpresas lideró el ranking de la noche y el pico fue Wanda Nara

La gala de APTRA dominó el prime time entre cruces, homenajes y discursos virales. Telefé se quedó con la noche.

La televisión abierta tuvo una de esas noches que todavía logran frenar el zapping. La edición 2026 de los premios Martín Fierro mezcló figuras históricas, momentos incómodos, homenajes y una protagonista que terminó llevándose buena parte de la conversación en redes y también en el rating: Wanda Nara .

Transmitida por Telefé desde el Hilton de Puerto Madero, la ceremonia organizada por APTRA arrancó con alfombra roja, looks comentados minuto a minuto y varias ausencias que dieron tela para cortar. Mientras algunos apostaban a una entrega más previsible, la gala terminó dejando escenas que rápidamente se viralizaron .

Hubo discursos cargados de emoción, pases de factura elegantes y otros no tanto, además de un clima raro por momentos, con internas de la TV. Entre tanta farándula, el público acompañó y los números respondieron fuerte.

Telefé ganó cómodamente la franja del prime time con la transmisión de los Martín Fierro y consiguió uno de los mejores registros del año para una gala de premios. Según los datos difundidos tras la ceremonia, la entrega tuvo un rendimiento sólido durante buena parte de la noche y encontró su punto más alto en uno de los momentos más comentados: el discurso de Wanda Nara .

La ceremonia tuvo de todo. Desde la ovación a Mirtha Legrand, hasta el revuelo por algunas decisiones de APTRA, especialmente en categorías sensibles. También hubo espacio para bloopers, cámaras indiscretas y cruces que no salieron al aire pero circularon rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos.

Uno de los focos estuvo puesto en la categoría de conducción femenina. La victoria de Wanda Nara sobre nombres de enorme trayectoria como Moria Casán, Verónica Lozano o Mariana Fabbiani generó debate incluso antes de la entrega. Luis Ventura ya había adelantado semanas atrás que la votaría porque “es la que más vende”.

wanda nara martin fierro Instagram Wnada Nara

También llamó la atención la ausencia de Susana Giménez, mientras que la presencia de figuras históricas le dio a la ceremonia un tono de transición entre generaciones televisivas. Entre los pasillos del Hilton varios hablaban de una “nueva era” de la televisión abierta, más ligada al impacto mediático y a la repercusión digital que al formato clásico de conductor tradicional.

El discurso de Wanda Nara, el pico

La gran escena de la noche llegó cuando Wanda Nara subió al escenario para recibir el premio a mejor conducción femenina por “MasterChef Celebrity”. Ahí apareció el pico de audiencia y también uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Visiblemente emocionada, la conductora habló de su carrera, de sus hijos y de su decisión de continuar trabajando en Argentina. Pero el tramo que más repercusión generó fue cuando mencionó públicamente su enfermedad: “Soy una mujer que tiene leucemia”, dijo frente al salón en silencio.

El discurso combinó agradecimientos, reivindicación personal y varios mensajes que muchos interpretaron como indirectas. Wanda remarcó el valor de las mujeres que trabajan en televisión y recordó que eligió hacer su tratamiento médico en el país.

Antes de ingresar a la gala ya había dado material. En la alfombra roja apareció con una cámara portátil grabando escenas backstage y hasta contó, entre risas, que había entrado con ella al baño para registrar “momentos íntimos”. Ese perfil entre espontáneo y calculado volvió a funcionar como imán televisivo.

Mientras tanto, en redes sociales el debate explotó. Hubo quienes celebraron su crecimiento como figura televisiva y quienes cuestionaron que haya vencido a conductoras con décadas de experiencia.

guido kazcka martin fierro Instagram Guido Kazcka

Martín Fierro 2026: todos los ganadores

La lista de premiados dejó algunas sorpresas y varios nombres repetidos de la televisión abierta. Entre los reconocimientos más destacados estuvieron: