EEUU: la Cámara de Representantes votó para detener guerra en Irán, pero el Senado apoyó a Donald Trump

Horas después de la votación de la Cámara baja, el Senado votó por 37 votos en contra y 49 a favor de bloquear su propia medida sobre los poderes bélicos.

La Cámara de Representantes de EEUU , de mayoría republicana, votó este jueves en favor de una ley que ordena al presidente estadounidense, Donald Trump, a detener la guerra con Irán . A pesar de la ajustada victoria en diputados, el Senado votó horas más tarde en Washington , en favor de bloquear una medida similar.

La votación de la Cámara fue de 214 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes bélicos, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas para sacar la ley, según consignó Reuters .

Horas después de la votación de la Cámara baja, el Senado votó por 37 votos en contra y 49 a favor de bloquear su propia medida sobre los poderes bélicos.

Según el proyecto de ley que presentó la representante demócrata Pramila Jayapal , la propuesta pretendía "retirar a las Fuerzas Armadas de EEUU de las hostilidades " contra Irán, a menos que el Congreso lo autorice, cosa que nunca se votó, sino que fue una acción unilateral del poder Ejecutivo.

A pesar de que no hubo sanción, se trataba de una cuestión más simbólica que de efecto. Los legisladores han votado y aprobado resoluciones similares en varias ocasiones en los últimos meses, pero estas no han dado lugar al cese de la guerra. El conflicto se inició el pasado 28 de febrero, luego de una serie de bombardeos conjuntos entre Washington e Israel.

En cuanto a la votación, los cuatro republicanos que votaron a favor de "retirar a las fueron Armadas" fueron Tom Barrett, de Míchigan; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Warren Davidson, de Ohio, y Thomas Massie, de Kentucky, según rescató Reuters.

La votación dejó al descubierto las divisiones internas en ambos partidos. En el Senado, la republicana Susan Collins, representante por Maine, rompió filas y acompañó a los demócratas al votar a favor de la resolución. En sentido contrario, el demócrata John Fetterman, de Pensilvania, respaldó la postura republicana y rechazó la iniciativa. Cuatro senadores no participaron de la votación.

Más allá del resultado, la discusión volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo para involucrar al país en un conflicto armado sin autorización del Congreso. Los republicanos conservan una ajustada mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, un escenario que quedó reflejado en ambas votaciones.

La ofensiva legislativa se produjo en paralelo al anuncio de Donald Trump de profundizar los ataques contra Irán, una decisión que llegó en medio del aumento de las bajas estadounidenses en el frente de combate. El recrudecimiento de la guerra volvió a generar tensiones dentro del propio oficialismo, donde algunos legisladores cuestionan la continuidad de una intervención militar que nunca recibió el aval formal del Congreso.