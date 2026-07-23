Marco Rubio aseguró que Irán "suplica todos los días" a EEUU llegar a un acuerdo

Las declaraciones fueron hechas en el marco de una rueda de prensa en la reunión de Cancilleres en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Mientras tanto, el petróleo alcanzó su precio más alto en más de un mes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró este jueves que Irán intenta reabrir las negociaciones con Washington y afirmó que desde Teherán "suplican todos los días" alcanzar un acuerdo. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila.

Según Rubio, el gobierno iraní envía de manera permanente mensajes a EEUU a través de terceros países , aunque evitó precisar cuáles son estos puentes. Incluso sostuvo que la República Islámica "se está quedando" sin intermediarios para transmitir esas comunicaciones.

El funcionario cuestionó además la confiabilidad del gobierno iraní en una eventual negociación. "El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) lo rompen o quieren cambiarlo", afirmó. En esa línea, advirtió que el país "seguirá pagando el precio" por extender el conflicto y sostuvo que ese costo "sube cada noche más y más".

Rubio también lanzó duras críticas contra el liderazgo iraní al describir al país como "un país gobernado por clérigos radicales" y "lunáticos malvados". Además, aseguró que la población "seguirá sufriendo más hasta que (los políticos) entren en razón", al tiempo que afirmó que la base industrial iraní está siendo "diezmada".

Las declaraciones del secretario de Estado replican la postura expresada previamente por el presidente Donald Trump, quien había señalado que Irán todavía "no está listo para llegar a un acuerdo".

Durante un acto en Georgia, el mandatario sostuvo que la presión militar sobre Teherán despertó el interés por negociar, aunque descartó que exista una voluntad real de cerrar un pacto: "Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", afirmó Trump.

En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, hace dos semanas Trump dio por terminada la tregua al considerar que Irán había incumplido lo pactado.

Desde entonces, Estados Unidos intensificó los ataques contra territorio iraní, mientras que Teherán respondió con bombardeos sobre países del Golfo aliados de la Casa Blanca, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Qatar. En este escenario, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reiteró que sus operaciones en Medio Oriente son una respuesta a la ofensiva estadounidense y aseguró que no buscan atacar a "hermanos" de los países vecinos.

El petróleo vuelve a acercarse a los u$s100 por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La nueva intensificación del conflicto también tuvo un fuerte impacto en los mercados financieros. El petróleo avanzó por quinta rueda consecutiva luego de que los hutíes de Yemen abrieran un nuevo frente en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Archivo. El petróleo avanzó por quinta rueda consecutiva. Gentileza invezz

A la tensión por el control del estrecho de Ormuz se sumaron ataques de los hutíes —alineados con Irán— contra buques petroleros saudíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, con el objetivo de imponer un bloqueo naval a Arabia Saudita.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní informó que un petrolero se incendió tras una explosión cuando intentaba atravesar una ruta minada en el sur del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán. Además, indicó que otros dos buques debieron regresar.

El organismo aseguró que el estrecho permanece bajo su control y "completamente cerrado", mientras continúan las operaciones estadounidenses en la región, y advirtió que ningún petrolero podrá ingresar o salir sin coordinación con Irán.

En ese contexto, el Brent —referencia para gran parte del mundo, incluida la Argentina— subía 4,93% hasta los u$s98,72 por barril. En tanto, el WTI estadounidense avanzaba 4,48% y cotizaba en u$s90,68 por barril.