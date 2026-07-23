Momento insólito: imitador de Donald Trump se robó todas las miradas durante un acto de campaña en Georgia + Agregar ámbito en









Mientras el republicano volvía a cuestionar el sistema electoral estadounidense y pedía endurecer los requisitos para votar, un hombre replicó cada uno de sus gestos desde el público y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

El presidente estadounidense encabezó un acto en Georgia, donde insistió con sus denuncias sobre el sistema electoral y un imitador captó la atención de la transmisión.

Un hilarante momento se vivió este jueves, en medio de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario se encontraba explicando una teoría de por qué el sistema electoral del estado de Georgia es al menos "cuestionable", cuando un imitador detrás suyo se llevó todos los focos, al copiar sus característicos gestos.

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El republicano reforzó su mensaje sobre la seguridad electoral, una estrategia que algunos republicanos temen que pueda perjudicarlos en la competitiva contienda por un escaño del Senado de EEUU en ese estado. Sin embargo, un imitador del presidente, aún de identidad desconocida, fue captado por la trasmisión mientras hacía gestos divertidos. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

LMFAO!! This guy is going off behind President Trump with Trump hand and speech mannerism impressions



Priceless. Patriot pic.twitter.com/c8RYIq1GHp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 22, 2026 Las críticas de Trump al sistema electoral estadounidense Las declaraciones del mandatario, pronunciadas en los suburbios de Atlanta, volvieron a poner el foco en el sistema electoral de Georgia, un estado que Trump cuestiona desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. En lo que va del año, el republicano criticó el mecanismo de votación georgiano en al menos nueve oportunidades, entre actos públicos y entrevistas, según un relevamiento de Reuters.

En un podcast emitido en junio, Trump aseguró, sin presentar pruebas, que las elecciones de 2020 en Georgia estuvieron amañadas. Días más tarde, durante un acto telefónico de campaña en respaldo de un candidato republicano a gobernador, volvió sobre el tema: "Nuestras elecciones son corruptas", afirmó.

El miércoles, el presidente insistió con esa línea discursiva y sostuvo que algunas victorias republicanas en el estado "no van a ser tan fáciles con el fraude y todo lo demás que está ocurriendo".

Además, instó a sus seguidores a comunicarse con el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, para presionarlo con el objetivo de que impulse el proyecto de ley electoral promovido por su administración, que contempla requisitos de votación más estrictos en todo EEUU. El acto en Georgia fue el primero de campaña desde el discurso que Trump brindó la semana pasada en horario central desde la Casa Blanca, donde volvió a sembrar dudas sobre la seguridad del sistema electoral estadounidense, una de las principales banderas de su estrategia política de cara a las próximas elecciones.