Día del maestro 2025 sin clases: ¿Qué pasa con el día del estudiante?







Mientras que mañana no habrá clases en ningún nivel educativo en conmemoración del Día del Maestro, la celebración del Día del Estudiante plantea un escenario incierto.

El origen del Día del Estudiante nada tiene que ver con la primavera. FreePik.es

Finalmente, el asueto por el Día del Maestro alcanzará este año a todos los niveles educativos. Si bien no hay una disposición general a nivel nacional y cada jurisdicción indica el alcance del asueto, este 2025 desde el nivel inicial hasta el superior conmemoran la fecha con un día de descanso. Es cierto que en algunos casos, mañana mismo se realizarán los actos conmemorativos, pero en definitiva, también se trata de una decisión particular. Saldada las dudas respecto de la fecha, ahora la inquietud surge en torno al día del estudiante. ¿Qué pasará este año teniendo en cuenta que cae un domingo?

Habitualmente, son los estudiantes del nivel secundario los que esperan la fecha para celebrar el Día de la Primavera junto con el del Estudiante. Este año no habrá suspensión de clases. Así lo dispuso el Gobierno teniendo en cuenta que la fecha cae durante el fin de semana y desestimando la posibilidad de que el festejo se traslade al lunes siguiente.

La respuesta encuentra explicación directa en la normativa. Y es que el 21 de Septiembre no es considerado feriado-ni trasladabel ni inamovible- de modo que queda por fuera del esquema que permite su corrimiento con fines turísticos en caso de que caiga en la semana o la suspensión de clases.

Alumnos En el Día del Maestro no se dictarán clases en ningún nivel educativo del país. FreePik.es

Día del Estudiante: No, no se celebra el 21 por el inicio de la primavera Aunque coincida con el inicio de la primavera y ambos festejos se unan en la tradición argentina, lo real es que el Día del Estudiante nada tiene que ver con el equinoccio de primavera. En efecto, la fecha se encuentra íntimamente ligada al Día del Maestro ya que en ambos casos se recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. Mientras que el 11 de septiembre se conmemora la fecha de su muerte en 1888, el 21 por su parte conmemora el día en que sus restos fueron repatriados.

Domingo Faustino Sarmiento Aunque no muchos lo saben, también el Día del Estudiante recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. El Cato Hermanados íntimamente en su origen, la celebración del día del maestro sin embargo tiene un condimento de mayor institucionalidad que la del estudiante, en parte, por la coincidencia con el inicio de la primavera. Sarmiento falleció en 1888 en Paraguay cuando tenía 77 años y sus restos, una vez repatriados, fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta. La instauración de la fecha como Día del Estudiante, sin embargo, llegó en 1902 por iniciativa del presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Salvador Debenedetti quien propuso celebrar ese día en recuerdo del padre del aula y promotor de la enseñanza pública y gratuita.

