El Gobierno decretó feriado el 10 de septiembre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







Los feriados locales ganan protagonismo en el calendario y abren la puerta a un nuevo descanso exclusivo para los vecinos de Lomas de Zamora.

El 10 de septiembre se incorpora al calendario de feriados con una jornada no laborable que beneficiará a miles sin afectar al resto del país.

Argentina cuenta con una larga tradición de feriados que combinan efemérides nacionales con celebraciones locales. En muchas ciudades, estas fechas se convierten en oportunidades para el turismo, el descanso o las economías regionales. Septiembre, año tras año, suma nuevos días para marcar en el calendario.

Uno de esos casos ocurre el 10 de septiembre, día en que el Gobierno dispuso una jornada no laborable en una parte puntual del territorio. La medida no alcanza a todo el país, pero beneficiará a miles de personas que podrán disfrutar de un descanso extra o extender su fin de semana.

feriados 25 julio.jpg Este tipo de feriados busca preservar la identidad y la historia de los municipios, reforzando el sentido de pertenencia en cada comunidad.

A qué se debe el feriado del 10 de septiembre de 2025 La fecha corresponde al aniversario fundacional de Lomas de Zamora, uno de los partidos más poblados e históricos del conurbano bonaerense. Por eso, la provincia de Buenos Aires lo incluyó en el listado oficial de feriados locales para este mes, según informó el Banco Provincia en su última actualización.

El día 10 de septiembre solo aplicará como feriado dentro del tejido municipal de Lomas de Zamora, por lo que escuelas, oficinas estatales y algunos comercios podrán cesar sus actividades, dependiendo de la disposición de cada institución o empleador.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

