Día del Maestro: ¿Habrá clases este 11 de septiembre? ¿Es feriado o no?

El próximo jueves 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, una fecha que recuerda la obra del presidente Domingo Faustino Sarmiento como promotor de la educación pública en el país.

La fecha invita a pensar en el rol formador de quienes se dedican a la educación y la importancia de este papel para los niños y adolescentes en su trayectoria como estudiantes. Los maestros del nivel primario son una figura muy importante en la etapa de formación de los chicos. Un rol que excede claramente los contenidos de la currícula y que se convierte en contención afectiva y emocional tanto para alumnos, como para sus familias.

Este año el Día del Maestro cae jueves y los docentes y alumnos van a tener el día de descanso. No se trata de un feriado nacional , sino que es un asueto educativo . Por lo tanto, los maestros y los estudiantes no van a tener clases, pero el resto de los trabajadores tendrán su jornada con normalidad ya que el descanso será únicamente para las escuelas primarias y los maestros del nivel primario . Por lo tanto, estos son quienes tendrán descanso el 11 de septiembre:

Los alumnos de nivel secundario y universitario, tendrán clases con normalidad, la efeméride que es para ellos será el Día del Estudiante, que cae domingo 21 de septiembre, por eso no habrá suspensión de la jornada educativa ni día de descanso. Sin embargo, muchos colegios y universidades del país organizan jornadas especiales por la fecha.

Por qué se celebra el Día del Maestro

Domingo Faustino Sarmiento fue una figura muy importante para el sistema educativo argentino, ya que fue un guía que impulsó grandes propuestas para la enseñanza, entre ellas, fue el promotor de la educación pública y gratuita. De hecho, durante su presidencia fundó 800 escuelas y hasta impulsó la formación de las docentes para el nivel inicial a partir de la fundación de la Escuela Normal de Paraná y la contratación de las pioneeras en enseñanza de pedagogía, entre ellas, Sara Chamberlain de Eccleston.

Aún cuando a la luz de la historia la figura de Sarmiento pueda tener sus costados más oscuros, su trabajo en función de la educación y de la cultura en general es innegable. De allí que cada 11 de septiembre se conmemore el Día del Maestro recordando la fecha en que falleció.