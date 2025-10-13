Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra el 13 de octubre

Es una profesión clave para el bienestar emocional y la salud mental en una época marcada por la hiperconectividad.

Cada 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo en Argentina , en una fecha que busca valorar el trabajo de quienes abordan la mente humana y honrar su ejercicio profesional, pero también recordar la importancia de la disciplina para la salud mental y visualizar los desafíos de la disciplina en una sociedad saturada de estímulos.

La efeméride tiene muchas capas que le dan sentido: desde la hiperconectividad y el bombardeo de pantallas actual , hasta lo más complejo de nuestro cerebro y el equilibrio emocional.

La fecha se celebra desde el año 1974, cuando se reunió la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA) en Córdoba y allí establecieron la jornada como una celebración de la profesión.

Ese momento fue muy importante para reivindicar la psicología como un campo autónomo de estudio y para ampliar su reconocimiento institucional , ya que entonces era relegada de las políticas de salud. Desde ese entonces, el día sirve para homenajear a quienes se dedican a la profesión, pero también para visibilizar las tensiones de la profesión: una demanda creciente y nuevos retos frente a la era digital.

PAG32-PSICOLOGO.jpg

Más de un tercio de los argentinos asegura tener problemas psicológicos

Hay datos recientes que estiman que más del 30% de los argentinos afirma atravesar dificultades vinculadas a la salud mental, tales como estrés, ansiedad, depresión y trastornos del sueño que son algunas de las más frecuentes.

Esta cifra refleja un incremento en la demanda de la atención psicológica, sobre todo después de la pandemia por Coronavirus, y en un contexto económico social lleno de incertidumbre. Los especialistas advierten que el aumento no se debe a un deterioro generalizado, sino también a una mayor conciencia social sobre la importancia de pedir ayuda profesional.

desvias-mirada-hablar-alguien-explicacion-da-psicologia-3999560.webp

La salud mental en época de pantallas

Actualmente la sociedad está inmersa en dispositivos digitales que nos dan todo el tiempo notificaciones, redes sociales y noticias, lo que genera estímulos visuales y un impacto en nuestra mente.

Hay investigaciones que sugieren que usar de manera excesiva las pantallas se asocia a alteraciones en la atención, en el sueño y que incrementa el estrés y la ansiedad. Como estamos expuestos a estímulos digitales constantemente, el sistema nervioso puede quedar en modo alerta y generar fatiga mental, irritabilidad y dificultades para concentrarse.

pantallas antes de dormir (1).jpg El tiempo frente a pantallas es un factor clave en la falta de sueño.

Tampoco es solo la cantidad de tiempo que uno puede estar frente a las pantallas, sino el tipo de contenido, el ritmo de cambio de los estímulos y qué tan capaces somos de manejar la sobrecarga de información. Frente a este escenario, los psicólogos tienen diversas estrategias para recuperar espacios de reconexión y promover hábitos más conscientes.