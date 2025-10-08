8 de octubre: A 130 años del nacimiento de Juan Domingo Perón, Lobos y Roque Pérez se disputan su lugar de origen

A 130 años del nacimiento del tres veces presidente Juan Domingo Perón dos localidades pugnan por ser su cuna de origen basadas tanto testimonios del propio Perón, como en los registros de la época.

Este 8 de octubre se cumplen 130 años del nacimiento del presidente Juan Domingo Perón , una figura central en la política argentina. Sin embargo, la fecha y el lugar exactos de su nacimiento continúan siendo objeto de debate entre historiadores y autoridades.

La versión tradicional que se sustenta en registros oficiales indica que fue en Lobos donde nació el tres veces presidente de los argentinos. En Roque Pérez , en tanto, surgen testimonios e interpretaciones que proponen una lectura alternativa.

La narración tradicional sostiene que Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en la ciudad bonaerense de Lobos . Allí está ubicada la casa de la calle Buenos Aires, que fue convertida en un museo y biblioteca sobre su vida. Más allá de la vivienda, en el registro civil y en documentos oficiales posteriores, esa fecha y ese lugar fueron aceptados como testimonio válido de su lugar de origen.

Los defensores de esta versión apuntan a testimonios de su mamá y a las afirmaciones que el mismo Perón hizo, indicando su pertenencia a la localidad de Lobos . En 1953, por ejemplo, durante una visita oficial, fue consultado por sus orígenes y se refirió a esta ciudad como su natal.

JUAN DOMINGO PERÓN Día de la Lealtad

La versión alternativa: ¿Roque Pérez y una fecha anterior?

En contraste con la narración clásica, algunos historiadores y miembros de la localidad de Roque Pérez promueven la hipótesis de que Juan Domingo Perón nació el 7 de octubre del año 1893 en un rancho que está ubicado en el partido de Roque Pérez, cercano a Lobos. Según esta versión, el registro de Lobos sería una inscripción posterior basada en la falta de infraestructura o retrasos administrativos de la época.

Quienes afirman con seguridad esta versión, señalan que la familia Perón vivió en Roque Pérez en los primeros años de vida de Juan Domingo y luego se trasladaron a Lobos y que la mudanza o el registro tardío son resultado de la diferencia entre la verdadera fecha de nacimiento y la que está en los registros. Fueron presentados algunos documentos de censos y de registros genealógicos que verifican que la familia no estaba en Lobos al momento que el registro señala su nacimiento.