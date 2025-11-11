Día del Soltero: por qué se celebra cada 11 de noviembre y cuál es la historia detrás de este día







La fecha surgió en una universidad china para festejar la independencia, el amor propio y la libertad de vivir sin compromisos ni etiquetas.

El Día del Soltero se convirtió en una de las jornadas con mayores descuentos y ventas online a nivel mundial.

Cada 11 de noviembre, el calendario de todo el mundo marca una fecha poco convencional: el Día del Soltero. Lo que comenzó como un chiste en una universidad de China se transformó en una jornada para reivindicar la independencia, el amor propio y la libertad de no estar en pareja.

Para muchas personas, solo se asocia a la felicidad con el romance, por lo que esta celebración propone mirar hacia otro lado: disfrutar de nuestro camino individual, sin etiquetas ni compromisos. Además, es un fenómeno económico y cultural, impulsado por empresas que convirtieron el 11/11 en uno de los días de compras más grandes del año.

Soltero Por qué se celebra el Día del Soltero cada 11 de noviembre El Día del Soltero nació en 1993 en la Universidad de Nankín, en China, cuando un grupo de jóvenes decidió crear una fecha para homenajear la soltería y contrarrestar la emoción del Día de San Valentín.

Eligieron el 11 de noviembre por su simbolismo numérico: el 1 representa a una persona sola, y la secuencia 11/11 refleja a individuos que caminan por la vida de manera independiente.

Aquella idea, se extendió a otras instituciones del país asiático e, incluso, el evento adquirió un rol social: se organizaban fiestas, encuentros y actividades pensadas para que las personas solteras se conocieran, hicieran nuevos amigos o, por qué no, encontraran el amor.

amigos Más tarde, llegó al resto del mundo y el comercio online vió una gran oportunidad. En 2009, la empresa Alibaba convirtió esta fecha en una gran oportunidad para ahorrar, sumando miles de ofertas, descuentos y ventas récord. Así, con el paso del tiempo, millones de personas aprovechan este día para darse un regalo, cuidarse y brindar por el amor propio.

