Por qué se celebra el Día del Periodista Deportivo en Argentina cada 7 de noviembre







Se trata de una fecha para reconocer el labor, compromiso y pasión de los periodistas en la cobertura del deporte.

Cada 7 de noviembre, se celebra en el país el Día del Periodista Deportivo. Freepik

Cada 7 de noviembre, el mundo del deporte en Argentina dirige su mirada hacia un colectivo esencial, que son los profesionales que informan, analizan y transmiten la vida deportiva desde sus diferentes enfoques. Más allá de los goles y los podios, hay quienes, con micrófono, block de notas o cámara en mano, le dan voz al deporte argentino.

En el Día del Periodista Deportivo, se pone en valor la labor imprescindible de los periodistas deportivos: su capacidad para traducir emociones, resultados y narrativas en medios, para conectar clubes y federaciones con la sociedad.

Micrófono 7 de noviembre, Día del Periodista Deportivo La elección del 7 de noviembre para conmemorar el día del periodista deportivo nació de una decisión tomada en Buenos Aires, vinculada a un encuentro que tenía como eje al llamado “Día del Canillita”. Fue en ese contexto que un grupo de profesionales del rubro acordó fijar esta fecha como la del reconocimiento sectorial, marcando una fecha diferenciada de la efeméride internacional.

En efecto, la jornada subraya una tradición argentina de visibilizar la actividad del periodismo especializado, en paralelo a la fecha que rige a nivel internacional, 2 de junio, con motivo de la fundación de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, durante los Juegos de París de 1924.

futbol cancha Pixabay A lo largo de los años, el 7 de noviembre se transformó en una oportunidad no sólo para celebrar, sino también para reflexionar sobre el rol del periodismo deportivo en una era marcada por la inmediatez, las redes sociales y el acceso masivo a la información.

En este contexto, los periodistas especializados enfrentan el desafío de mantener la rigurosidad, la ética y la profundidad del análisis frente a la velocidad de las plataformas digitales. Su tarea sigue siendo clave para contextualizar los hechos, aportar mirada crítica entre los hinchas, los protagonistas y el deporte en todas sus dimensiones.

