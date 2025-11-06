Día de la Tradición: ¿Es feriado el lunes 10 de noviembre 2025?







La fecha hace homenaje a José Hernández, autor del Martín Fierro. A continuación, los detalles de la jornada.

El Día de la Tradición en Argentina se mantiene por fuera del calendario de feriados nacionales.

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina. La fecha que honra la vida y obra del escritor José Hernández y, con ella, la identidad gauchesca de Argentina. Su obra más emblemática, El gaucho Martín Fierro, instaló valores, paisajes y símbolos que aún permean en la cultura popular.

Esta celebración genera muchas dudas sobre si es feriado nacional o no. En vísperas de un fin de semana largo, el gobierno tomó una decisión sobre la jornada.

10 de noviembre, Día de la Tradición El 10 de noviembre fue consagrado mediante la ley nacional 21.154 en homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), autor de la obra que retrató al gaucho y su mundo, y se convirtió en un símbolo de la patria argentina.

En distintas localidades del país se organizan peñas, desfiles y actividades culturales para rendir tributo a las costumbres criollas. Desde las escuelas hasta los centros comunitarios, el Día de la Tradición se vive con bailes folclóricos, comidas típicas y exhibiciones que rescatan la herencia gaucha como símbolo de identidad nacional.

Día-de-la-tradición.jpg El Día de la Tradición celebra las costumbres que definen la identidad argentina. Además, muchos municipios aprovechan la fecha para promover el turismo rural y las fiestas populares, que atraen a visitantes interesados en conocer de cerca las tradiciones argentinas. Estas celebraciones fortalecen el sentido de pertenencia y mantienen vivas las expresiones culturales que forman parte del ADN del país.

La efeméride representa una oportunidad para reafirmar costumbres como el mate, el asado, la música folclórica y la vestimenta tradicional, que forman parte del patrimonio cultural argentino. José Hernández.jpg El Martín Fierro se considera la obra máxima de la literatura guachesca. Sol 91.5 ¿Es feriado el lunes 10 de noviembre? Aunque se realiza con actos escolares, culturales y comunitarios, el Día de la Tradición no es feriado nacional en la mayoría del país, lo que implica que para buena parte de los trabajadores y empresas es un día hábil normal. Sin embargo, algunas localidades pueden adoptar medidas especiales, pero no existe una norma general que establezca el descanso obligatorio para todos los argentinos en esta fecha.

