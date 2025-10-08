Día del trabajador rural: cuánto gana un peón de campo en Argentina hoy

El 8 de octubre se celebra el Día del Trabajador Rural, en una fecha que recuerda la sanción del primer Estatuto de Peón de Campo impulsado por Juan Domingo Perón.

En Argentina se conmemora el Día del Trabajador Rural cada 8 de octubre . Es una fecha que se remonta al año 1944 cuando se sancionó el primer Estatuto del Peón de Campo impulsado por Juan Domingo Perón, que por entonces se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión, durante la presidencia de Edelmiro Farrell.

Con el fin de reconocer el trabajo arduo en la economía nacional, desde el año 2004, los trabajadores del Régimen Nacional del Trabajo Agrario tienen esta jornada como feriado. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) , el salario de cada tipo de peón rural es el siguiente en octubre del 2025:

En tanto, el salario base del personal jerarquizado -puesteros, capataces y encargados- parte del millón de pesos con sumas no remunerativas que no exceden los $22.903,63.

Por qué se conmemora el Día del Trabajador Rural

La sanción del Estatuto del Peón de Campo marcó un antes y un después en materia de derechos para los trabajadores de campo. Y es que a partir de ese momento se lograron mejores condiciones laborales para el sector y se evitó la explotación que sufrían de parte de sus patrones.

El Decreto-Ley original, estableció en principio, un aumento salarial para los peones de campo y que fueran incluidos en convenios laborales nacionales y el pago en moneda nacional. "Este Estatuto tiende a solucionar posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina (…) Y esa es la situación del peón. Se encuentra en una situación peor que la del esclavo, porque a éste el amo tenía la obligación de guardarlo cuando viejo, hasta que se muriera. En cambio, al peón, cuando está viejo e inservible, le da un chirlo como al mancarrón para que se muera en el campo o en el camino. Es una cuestión que ningún hombre que tenga sentimientos puede aceptar”, había dicho Perón en su momento. En función del peso y la trascendencia del Estatuto es que se conmemora el Día del Trabajador Rural.