La provincia de Buenos Aires creó una comisión para fortalecer la salud y la seguridad de los trabajadores del sector privado







A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo bonaerense formalizó la creación de un ámbito de participación entre empleadores, sindicatos y el Estado para mejorar las condiciones laborales y prevenir riesgos en el trabajo.

PBA creó una nueva Comisión de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores. Prensa Ministerio de Trabajo provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de la Comisión de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores del Sector Privado, un nuevo espacio de articulación entre el Estado, los empleadores y las entidades sindicales destinado a mejorar las condiciones de trabajo, promover la prevención y fortalecer la participación laboral.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 310/2025, firmada por el ministro Walter Correa y publicada este martes en el Boletín Oficial del distrito.

Según la norma, la comisión funcionará como un ámbito de diálogo y cooperación entre el Ministerio de Trabajo, representantes de los empleadores y de los trabajadores, con el objetivo de preservar la vida, la salud y la integridad de quienes se desempeñan en el sector privado, y garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el empleo.

Comisión Salud Seguridad y Trabajo Trabajadores El objetivo de la medida es mejorar las condiciones de trabajo. Arg.gob

Cuáles son las funciones de la comisión en la provincia de Buenos Aires Entre sus principales funciones se destacan:

Fomentar la cultura de la prevención y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad e higiene en el trabajo.

Identificar riesgos laborales y relevar las condiciones de trabajo por rama de actividad.

Elaborar recomendaciones y buenas prácticas para la mejora continua de los entornos laborales.

Desarrollar actividades de formación y simulacros para prevenir accidentes y verificar la eficacia de los protocolos.

Coordinar acciones con la Subsecretaría de Inspección del Trabajo y de Relaciones del Trabajo. En el texto de la medida, el Ministerio precisó que la creación de la comisión no implica erogación de fondos. Derrumbe del empleo: las ocho provincias más afectadas Desde la asunción del presidente Javier Milei el país perdió casi 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, una tendencia que golpea con particular dureza a Chaco, Misiones, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estos distritos la caída fue superior al 5%, de acuerdo al último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La destrucción de empleo, constatada en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mostró que la paralización de la obra pública impactó de manera devastadora en la construcción, un sector que perdió 59.750 puestos a nivel nacional, es decir, el 60,5% del total de caídas privadas. Le sigue la industria manufacturera, el equivalente al 18,5% del empleo nacional, que perdió 33.183 puestos, una retracción del 2,8%, según el CEPA, que tiene al economista Hernán Letcher como uno de sus referentes.