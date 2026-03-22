Día Mundial del Agua: por qué se celebra el 22 de marzo

La conmemoración busca instalar en la agenda pública el debate sobre la disponibilidad de este recurso natural.

La ONU calcula que 2.200 millones de habitantes viven sin acceso seguro a este recurso esencial para la vida cotidiana.

El 22 de marzo figura en el calendario internacional como el Día Mundial del Agua , una jornada dedicada a reflexionar sobre el valor del agua dulce y su cuidado con actividades de concientización que ponen el foco en la crisis global del agua.

La Organización de las Naciones Unidas indica que el acceso al agua potable todavía constituye un desafío para millones de personas. El agua dulce ocupa un rol central en la vida social y en el desarrollo económico. Las actividades productivas, los sistemas agrícolas y numerosos procesos industriales dependen de su disponibilidad, al igual que el acceso a la salud pública y el funcionamiento de los ecosistemas.

El Día Mundial del Agua también impulsa el debate sobre la gestión responsable de los recursos hídricos , por lo que los especialistas promueven políticas orientadas al uso sostenible del agua para asegurar su disponibilidad en el futuro . Las acciones vinculadas al saneamiento y a la protección de fuentes de agua se integran a estas estrategias.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura participa de este proceso, mediante programas internacionales dedicados al estudio del agua. La UNESCO articula iniciativas que conectan investigaciones científicas con herramientas de gestión para los países. Estas iniciativas incluyen el Programa Hidrológico Intergubernamental y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos.

El origen de esta efeméride se remonta a comienzos de la década de 1990. La propuesta surgió durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se desarrolló en Río de Janeiro en 1992. En ese encuentro internacional se planteó la necesidad de contar con una jornada dedicada al agua.

La Asamblea General de la ONU aprobó luego la resolución que estableció el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. El calendario internacional incorporó oficialmente la fecha a partir de ese momento. El año 1993 marcó la primera edición de esta conmemoración global.

La agenda vinculada al agua continuó con nuevas iniciativas impulsadas por la ONU. Las Naciones Unidas promovieron eventos internacionales dedicados a la cooperación en materia de recursos hídricos. Entre ellos se incluyó el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua celebrado en 2013.

Las Naciones Unidas también establecieron períodos especiales para impulsar acciones vinculadas al agua cómo el Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” se extiende entre 2018 y 2028. Este marco busca reforzar las políticas de acceso al agua y saneamiento en diferentes regiones del mundo.

La agenda reciente de la ONU incorporó nuevos temas en cada edición del Día Mundial del Agua, el elegido para el año 2025 se centró en la conservación de los glaciares. La propuesta buscó generar conciencia sobre la importancia de estos reservorios de agua congelada que cumplen una función clave en el equilibrio del sistema hídrico del planeta.

Ley de Glaciares Juan Pablo Scarpa (Conicet)

"Donde fluye el agua, crece la igualdad", el lema 2026

La edición 2026 del Día Mundial del Agua coloca el foco en la relación entre el agua y el género con la idea de analizar cómo el acceso al agua incide en la equidad social. Las políticas vinculadas al agua también abordan las desigualdades de género en diferentes regiones donde las mujeres suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios de agua y saneamiento.

La UNESCO impulsa acciones para incorporar la perspectiva de género en la gestión de los recursos hídricos. El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos coordina iniciativas destinadas a este objetivo. Las estrategias incluyen el Llamamiento a la Acción para acelerar la igualdad de género en el ámbito del agua.

El proyecto convoca a una coalición multisectorial integrada por diversos actores. Entre los participantes figuran:

Instituciones de los Estados Miembros

Organismos de Naciones Unidas

Organizaciones internacionales

Las organizaciones regionales, las ONG, el sector privado y la sociedad civil también forman parte de esta red.