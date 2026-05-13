Día de la Virgen de Fátima: por qué se celebra el 13 de mayo

Cada año miles de fieles recuerdan las apariciones ocurridas en Portugal en 1917 y renuevan una devoción que atraviesa generaciones.

La conmemoración del Día de la Virgen de Fátima ocupa un lugar especial dentro del calendario católico y reúne celebraciones en distintos puntos del mundo. Cada 13 de mayo , parroquias, santuarios y comunidades religiosas realizan misas, procesiones y encuentros de oración que convocan tanto a creyentes históricos como a personas que se acercan por tradición familiar o curiosidad espiritual.

La fecha remite a un episodio ocurrido en 1917, en la pequeña localidad portuguesa de Fátima, donde tres niños aseguraron haber visto una aparición mariana . Aquellos testimonios, atravesados por el contexto social y político de la época, generaron repercusiones que todavía siguen despertando interés. Para la Iglesia Católica, el fenómeno tuvo suficiente peso como para convertirse, años después, en una de las advocaciones marianas más conocidas del planeta .

En Argentina, la devoción también tiene presencia fuerte. Iglesias dedicadas a la Virgen de Fátima suelen llenarse durante esta jornada y, en muchos barrios, todavía sobreviven costumbres populares vinculadas al rezo del rosario o las promesas familiares. Aunque cada comunidad vive la fecha de manera distinta, el clima suele repetirse: velas, estampitas, flores y una mezcla de fe y emoción bastante palpable.

El origen de esta celebración se remonta al 13 de mayo de 1917 , cuando, según la tradición católica, la Virgen María se apareció por primera vez a tres niños pastores: Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Los hechos ocurrieron en la zona de Cova da Iria, cerca de Fátima, en Portugal.

Los chicos afirmaron haber visto a una “señora más brillante que el sol”, vestida de blanco y con un rosario entre las manos. Aquella aparición no habría sido la única. Según el relato difundido posteriormente por la Iglesia, los encuentros se repitieron durante varios meses, siempre el día 13, hasta octubre de ese mismo año.

Con el correr del tiempo, el episodio adquirió enorme notoriedad. Parte del impacto estuvo relacionado con los llamados “secretos de Fátima”, mensajes que, según Lucía, la Virgen transmitió a los niños. A lo largo de las décadas surgieron múltiples interpretaciones sobre esos textos, algunas religiosas y otras más ligadas al contexto político internacional del siglo XX. La Iglesia reconoció oficialmente las apariciones en 1930, aunque el tema todavía genera debates y miradas diferentes incluso dentro del propio catolicismo.

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Uno de los momentos más recordados vinculados a esta historia fue el denominado “milagro del sol”, ocurrido el 13 de octubre de 1917. Miles de personas reunidas en Fátima aseguraron haber visto movimientos extraños del sol en el cielo. Para los creyentes fue una señal divina; otros análisis sostienen interpretaciones meteorológicas o fenómenos ópticos. Esa tensión entre fe y explicación racional acompaña al fenómeno desde hace más de cien años.

La figura de la Virgen de Fátima tomó todavía más relevancia durante el papado de Juan Pablo II. El pontífice atribuía a esta advocación mariana haber sobrevivido al atentado que sufrió en 1981, casualmente un 13 de mayo. Años después visitó el santuario portugués y fortaleció una devoción que ya era multitudinaria.

Actualmente, el Santuario de Fátima recibe millones de peregrinos cada año. Muchos llegan caminando durante días como parte de promesas personales o agradecimientos. Las ceremonias suelen incluir procesiones nocturnas iluminadas con velas, una imagen muy difundida en transmisiones internacionales y redes sociales.

En Argentina, varias parroquias realizan actividades especiales durante esta fecha. En ciudades grandes y también en localidades pequeñas aparecen celebraciones que mezclan tradición religiosa con costumbres barriales. Hay familias que conservan imágenes heredadas, organizan rezos colectivos o simplemente pasan por una iglesia a encender una vela.

La Virgen de Fátima también quedó asociada a mensajes vinculados con la paz y la oración. En distintos momentos históricos, especialmente durante guerras o crisis internacionales, muchos sectores de la Iglesia retomaron esa figura como símbolo de esperanza frente a escenarios complejos.