Día Internacional de la Bisexualidad: ¿por qué se celebra hoy?

Hoy es el día internacional de la bisexualidad ‼️



Día importante para recordar que NO es "una etapa", que NO estamos "indecisos" que NO tienen que gustarnos los chicos y las chicas "por igual"

Si no lo entiendes el problema es el TUYO no el nuestro #Bisexualidad pic.twitter.com/H5y7Dpllfk