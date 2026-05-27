Tragedia en Aeroparque: un trabajador murió tras una fuga de gas en una sala técnica

El accidente ocurrió mientras dos operarios realizaban tareas de mantenimiento. Un tablero cayó sobre una válvula, rompió un tubo y provocó el escape.

El accidente ocurrió durante tareas de mantenimiento en una sala técnica de la terminal aérea.

Un trabajador murió y otro resultó herido este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery , tras una fuga de gas en una sala técnica ubicada en el sector de preembarque nacional. El escape se produjo mientras realizaban tareas de mantenimiento sobre tubos de dióxido de carbono.

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El hecho ocurrió en el primer piso, cerca del sector de preembarque nacional, en un espacio público aunque de acceso restringido únicamente para personal. Las víctimas eran empleados de la empresa Maxiseguridad, firma contratada por Aeropuertos Argentina para realizar tareas de mantenimiento en tubos de dióxido de carbono.

Los trabajadores realizaban labores en un cuarto técnico que está ubicado en la planta alta del hall central cuando un tablero eléctrico cayó sobre una válvula de seguridad, provocando la rotura de un tubo de gas y una fuga que terminó atrapándolos dentro del lugar.

El personal médico acudió para asistir a las víctimas y constataron el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras el otro presentó lesiones leves. La víctima fue identificada como F. E. G., que tenía 33 años y trabajaba en el sector desde 2019. Además, estuvo vinculado a la construcción en instalaciones para edificios.

Paro 9 de Mayo 2024 Aeroparque Vuelos Cancelados Un trágico accidente ocurrió este miércoles al Aeroparque Jorge Newbery, donde un trabajador murió y otro resultó herido. Mariano Fuchila

Operativo en la terminal y medidas de seguridad

Tras el incidente, se desplegó un operativo interno en el aeropuerto, que incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos y garantizar la seguridad del resto de la operación.

El despliegue se realizó sin afectar de manera significativa el flujo de los vuelos, aunque las autoridades reforzaron los controles en las zonas técnicas mientras avanzan las pericias.

La Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo, como también el secuestro de las prendas de ropa. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y personal de la empresa “Maxiseguridad”.

La investigación buscará determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y si existió algún tipo de falla en los protocolos de seguridad dentro de la sala técnica donde se realizaban los trabajos.

Investigación en curso y marco de seguridad laboral

El caso quedó bajo investigación para determinar si se trató de un accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales.

En ese sentido, distintos especialistas señalan que en actividades vinculadas a instalaciones de gas —como las que se realizaban en el aeropuerto— existen riesgos críticos que requieren protocolos específicos de control y supervisión, incluyendo la evaluación de fugas, ventilación adecuada y medidas de protección personal.

La normativa vigente define este tipo de situaciones como accidentes laborales cuando ocurren durante la ejecución de tareas bajo la responsabilidad del empleador o contratista, incluso en espacios restringidos o técnicos.