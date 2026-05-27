Qué es el ébola y por qué preocupa al mundo: forma de contagio, síntomas y letalidad

Un grave brote sanitario afecta al continente africano y ya causa más de 220 muertes en la República Democrática del Congo. Por su parte, la Secretaría de Inteligencia de Argentina emitió un comunicado donde confirma la activación de medidas oficiales para cuidar la salud de la población.

Al menos 223 fallecimientos sospechosos están vinculados al brote de ébola en la República Democrática del Congo , según un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). La emergencia médica, iniciada a mediados de mayo, se vuelve todavía más difícil de controlar debido a los conflictos armados que sufre la zona este de ese país.

El reporte más reciente de la oficina de la OMS en África, con datos al 24 de mayo, muestra que el país registró 906 casos sospechosos . Tras estudiar 295 muestras en el laboratorio, los médicos confirmaron 105 contagios y 10 fallecimientos. Estos positivos se localizan en 13 zonas sanitarias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Toda esta región sufre una gran inseguridad debido a las peleas constantes de los grupos armados.

A su vez, la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) alertó en sus redes sociales sobre la llegada de barcos desde zonas de riesgo en África . En esos lugares hay un fuerte brote de ébola, por lo que el organismo ya activó medidas de prevención . El objetivo principal de estas acciones es proteger la salud de todos los ciudadanos argentinos.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave. Su transmisión se produce mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y, en ausencia de controles médicos adecuados, presenta tasas de mortalidad sumamente elevadas.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por el virus homónimo, detectada por primera vez en el año 1976. Su transmisión se produce mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y, en ausencia de controles médicos adecuados, presenta tasas de mortalidad sumamente elevadas.

Los síntomas del virus suelen aparecer entre dos y 21 después de la exposición, manifestándose en una primera etapa similar a un cuadro gripal que incluye fiebre, dolor muscular, debilidad, fatiga y dolor de cabeza, para luego avanzar hacia una segunda fase en la que pueden presentarse complicaciones hemorrágicas graves.

Recientemente, la OMS encendió las alarmas globales al declarar una emergencia sanitaria internacional debido a un agresivo brote en la República Democrática del Congo y Uganda. Esta medida responde a la alta letalidad del virus, su potencial de propagación transfronteriza y la necesidad de una respuesta global coordinada y urgente para contener su avance.

Sin embargo, la variante detectada en este brote pertenece a la cepa Bundibugyo, una de las menos frecuentes del virus del ébola, para la cual, a diferencia de otras variantes, todavia no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para enfrentarla. Debido a esto, las medidas sanitarias actuales se concentran principalmente en la detección temprana de casos, el aislamiento de pacientes y el rastreo minucioso de contactos estrechos.

Antes de este episodio, la cepa Bundibugyo solo había provocado dos epidemias conocidas en la historia: una en Uganda en el año 2007 y otra en la República Democrática del Congo en el año 2012, registrando tasas de mortalidad que oscilaron entre el treinta y el cincuenta por ciento.