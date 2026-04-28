El calendario de feriados de 2026 cuenta con fechas que no suelen aparecer en la agenda nacional. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, hay celebraciones que adquieren un carácter especial y modifican la semana laboral de quienes viven o trabajan ahí.
Sorpresivo feriado en Buenos Aires: el inesperado fin de semana largo de mayo
Algunas zonas tendrán un descanso especial que generará una seguidilla de días libres para unos pocos afortunados.
-
Feriado 1 de mayo 2026: así funcionará el transporte y los servicios públicos este viernes
-
Feriados 2026: por qué Buenos Aires tendrá una semana laboral de 3 días
Es importante recalcar que estas pausas no alcanzan a todo el país, pero sí impactan en algunas comunidades específicas. En este caso, una fecha muy importante para algunas localidades coincide con otros días de descanso, lo que generará un fin de semana largo, perfecto para organizar escapadas.
A qué se debe el feriado del 8 de mayo de 2026
El 8 de mayo no figura dentro de los feriados nacionales en Argentina. De todas formas, en varias localidades bonaerenses se establece como día no laborable por motivos religiosos y celebraciones propias de cada distrito. La fecha conmemora la coronación de la Virgen de Luján, considerada patrona de Argentina. Este hecho histórico, ocurrido en 1887, dio origen a los festejos que se replican cada año en diferentes puntos de la provincia.
En lugares como el Partido de La Costa, Coronel Granada, Piedritas, Rancagua, Morea, La Dulce y otras localidades, esta fecha se celebra con misas, procesiones y actividades comunitarias. Este tipo de conmemoraciones reúne a los vecinos y forma parte de la identidad cultural de cada zona.
Al no ser un feriado oficial, el alcance es acotado. El sector público y el Banco Provincia suelen adherir como asueto obligatorio, mientras que en el ámbito privado la decisión queda en manos de cada empleador. Como en 2026 la fecha cae un viernes, lo que se genera es un fin de semana largo en los distritos donde se aplica.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario