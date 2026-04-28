Sorpresivo feriado en Buenos Aires: el inesperado fin de semana largo de mayo + Seguir en









Algunas zonas tendrán un descanso especial que generará una seguidilla de días libres para unos pocos afortunados.

En su primera semana, el quinto mes del año sorprende con un nuevo feriado exclusivo. Freepik

El calendario de feriados de 2026 cuenta con fechas que no suelen aparecer en la agenda nacional. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, hay celebraciones que adquieren un carácter especial y modifican la semana laboral de quienes viven o trabajan ahí.

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Es importante recalcar que estas pausas no alcanzan a todo el país, pero sí impactan en algunas comunidades específicas. En este caso, una fecha muy importante para algunas localidades coincide con otros días de descanso, lo que generará un fin de semana largo, perfecto para organizar escapadas.

Freepik feriados A una semana del Día del Trabajador, el quinto mes del año sorprende con un nuevo fin de semana largo. Freepik

A qué se debe el feriado del 8 de mayo de 2026 El 8 de mayo no figura dentro de los feriados nacionales en Argentina. De todas formas, en varias localidades bonaerenses se establece como día no laborable por motivos religiosos y celebraciones propias de cada distrito. La fecha conmemora la coronación de la Virgen de Luján, considerada patrona de Argentina. Este hecho histórico, ocurrido en 1887, dio origen a los festejos que se replican cada año en diferentes puntos de la provincia.

En lugares como el Partido de La Costa, Coronel Granada, Piedritas, Rancagua, Morea, La Dulce y otras localidades, esta fecha se celebra con misas, procesiones y actividades comunitarias. Este tipo de conmemoraciones reúne a los vecinos y forma parte de la identidad cultural de cada zona.

Al no ser un feriado oficial, el alcance es acotado. El sector público y el Banco Provincia suelen adherir como asueto obligatorio, mientras que en el ámbito privado la decisión queda en manos de cada empleador. Como en 2026 la fecha cae un viernes, lo que se genera es un fin de semana largo en los distritos donde se aplica. Calendario feriado Mayo sorprende con un nuevo fin de semana largo en su primera semana. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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