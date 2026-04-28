Tragedia en Bariloche: una familia rusa hacía trekking y se les cayó su bebé por una pendiente de 15 metros

El niño viajaba en una mochila de trekking que se desprendió en pleno descenso. Fue trasladado al hospital y quedó bajo evaluación médica.

El bebé cayó por una pendiente de hasta 15 metros en el Cerro Ventana

Una familia rusa sufrió un accidente durante una caminata en Bariloche cuando el bebé que transportaban cayó por una pendiente de hasta 15 metros tras desprenderse la mochila de trekking, en un hecho que derivó en un operativo de rescate y en una investigación judicial por presunta negligencia.

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El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Cerro Ventana , uno de los puntos frecuentados por turistas en Bariloche. Todo comenzó alrededor de las 18:05, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída de un menor en una zona de senderos.

Al llegar al lugar, efectivos policiales avanzaron unos 100 metros y encontraron a la familia: una pareja rusa que realizaba la travesía junto a su hijo de un año y medio, de nacionalidad argentina.

Según el relato de los padres, el niño era trasladado en una mochila porta bebé diseñada para trekking. Por motivos que aún no pudieron precisar, el sistema de sujeción falló y la mochila se desprendió, rodando junto con el menor por una pendiente de entre 10 y 15 metros.

El testimonio coincidió con el de otros senderistas que presenciaron la caída y asistieron a la familia. De acuerdo con el parte policial, la madre se arrojó inmediatamente a buscar al niño, quien fue hallado dentro de la mochila.

bariloche (1) El operativo incluyó a la Policía, Protección Civil y personal médico

El estado del bebé y el operativo de rescate

El menor presentaba sangrado en la nariz y golpes en la cabeza, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido. La mochila habría amortiguado parte del impacto durante la caída.

Tras el rescate, la familia y los testigos fueron acompañados hasta el punto de encuentro con la ambulancia, donde también intervinieron equipos de Protección Civil, Parques Nacionales y personal médico.

El bebé fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche, donde un médico policial lo examinó para determinar la gravedad de las lesiones y continuar con su evaluación.

Investigación por presunta negligencia

Por disposición del fiscal de turno, Guillermo Lista, se inició una causa bajo la carátula de “negligencia”. En ese marco, la mochila porta bebé fue secuestrada para ser sometida a peritajes que permitan establecer cómo se produjo el desprendimiento.

Las autoridades buscan determinar si se trató de una falla del sistema de sujeción o de un uso inadecuado del equipo en una zona de riesgo.

Fuentes policiales y de rescate señalaron que el Cerro Ventana no forma parte de los circuitos oficiales de trekking y presenta sectores con pendientes pronunciadas y terreno rocoso, lo que dificulta la señalización y aumenta los riesgos para quienes lo recorren.

El caso quedó bajo investigación mientras se aguarda la evolución del menor y los resultados de los peritajes sobre el equipo utilizado.