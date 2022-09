La Ciudad tendrá un programa de educación para niños con altas capacidades

Esta iniciativa la diputada Kiernanst propone “sin generar ningún nuevo gasto presupuestario capacitar a los docentes para ello y crear ad- honorem un órgano asesor al respecto”, amplia el Dr. Daniel Ricart.

Cabe recordar que el Dr. Daniel Ricart es fundador de 3 Colegios para niños con Altas capacidades. Y el mismo, ha sido un alumno con Altas Capacidades, habiéndose recibido de Contador en la UBA en 22 meses, continuando su formación en la prestigiosísima universidad de Harvard. Todo ello le valió un extendido y amplio reconocimiento.

La iniciativa de la diputada Marina Kiernast explica en sus fundamentos que “la aceleración en la enseñanza, consiste en la reducción de la escolaridad obligatoria para aquellos alumnos que posean los conocimientos necesarios para su avance a grados superiores. Esta metodología, aplicada en algunos casos particulares, es considerada la más adecuada por los especialistas en la materia. Así, al permitirle a los niños con altas capacidades sostener la motivación académica, se ajusta su ritmo acelerado de aprendizaje con desafíos de nivel y ritmo apropiados para sus necesidades. Esto mejora la ejecución escolar, social y la autoconfianza del/la alumno/a".

Y agrega: "En la actualidad, los niños con altas capacidades intelectuales no son abrazados por el sistema educativo. Cuando se habla de educación igualitaria, pocas veces se manifiesta la idea de fomentar programas especializados para niños con dotes especiales. Hoy, la idea de las instituciones educativas es estandarizar, lo que genera alumnos/as apáticos/as o con problemas relacionales o de conducta. Si el niño, una vez reconocida su capacidad intelectual y emocional, fuera llevado a un grado o año donde el conocimiento le resultara adecuado, podría llevar adelante su proceso educativo de manera satisfactoria. Las acciones planteadas no requieren inversión o gasto para el Gobierno, como tampoco adecuación de la currícula alguna (ya que esta estrategia educativa utiliza los recursos del aula común). Sin embargo, constituye un gran reconocimiento para los niños y una gran ayuda a los padres que, al día de hoy, deben convivir con una educación que no les da respuesta mientras tratan de contener a un hijo que sufre en una etapa que debería ser de desarrollo y alegría”.