El arma con la que asesinaron al matrimonio Del Río estaba en la caja fuerte de su casa de Moreno

Martín Del Río , el comerciante detenido como presunto autor del doble homicidio de sus padres , asesinados a balazos hace en agosto del año pasado en su casa del partido bonaerense de Vicente López , aseguró en su indagatoria que desde que está preso fue "abandonado" por su familia, que "nadie" le lleva "comida", no tiene "plata para pagar abogados" y su hermano "se niega a pagarlos" porque dice que lo odia.

"Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos, no tengo para pagar abogados (?) nadie me trae comida", señaló el acusado en su ampliación de indagatoria, a la que tuvo acceso Télam, ante los fiscales de Vicente López, Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso; y del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.