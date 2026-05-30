Israel amplía su ofensiva contra Hezbolá y ordena nuevas evacuaciones en el sur del Líbano

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar los últimos días. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confurmó nuevos ataques.

El conflicto entre Israel y Hezbolá volvió a escalar en las últimas horas luego de que el ejército israelí ordenara la evacuación de siete localidades del sur libanés antes de lanzar nuevos ataques militares en la zona.

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La medida llegó después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , confirmara avances de las tropas israelíes dentro del territorio del Líbano , en el marco de una ofensiva que se intensificó durante los últimos días.

Israel incrementó recientemente sus operaciones aéreas y terrestres contra posiciones de Hezbolá, organización respaldada por Irán y considerada uno de los principales actores armados del conflicto regional.

Según informó el ejército israelí, los habitantes de siete pueblos del sur del Líbano recibieron la orden de abandonar la zona ante la inminencia de nuevos bombardeos.

Gran parte de las localidades afectadas se encuentran en los alrededores de Nabatiyeh, una de las regiones más castigadas por los enfrentamientos.

Durante la jornada del viernes, ataques israelíes alcanzaron cerca de treinta localidades libanesas. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Líbano, los bombardeos provocaron 11 muertos en la región de Tyre, entre ellos un socorrista, además de ocho personas heridas.

A pesar de que formalmente existe un alto el fuego desde el 17 de abril, ambas partes continuaron intercambiando ataques y acusaciones.

Hezbolá respondió con otros ataques

Por su parte, Hezbolá informó que atacó posiciones israelíes próximas al histórico Castillo de Beaufort, cerca de Nabatiyeh.

Además, la organización aseguró haber lanzado múltiples operaciones contra objetivos militares israelíes situados en la zona fronteriza.

Inicialmente, los ataques estuvieron dirigidos contra tropas desplegadas en el sur de Israel. Sin embargo, tras la muerte de uno de sus principales comandantes en un bombardeo israelí ocurrido el 6 de mayo en los suburbios del sur de Beirut, Hezbolá intensificó el uso de drones explosivos contra posiciones ubicadas más al norte.

Durante esta semana, Israel declaró amplias áreas del sur del Líbano como “zona de combate”. En ese contexto, Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes ya habían cruzado el río Litani, ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Este avance representa uno de los movimientos militares más significativos desde el recrudecimiento del conflicto.

Mientras tanto, el ejército israelí informó este sábado que logró interceptar varios proyectiles disparados desde territorio libanés, aunque uno de ellos impactó sin causar víctimas.

Negociaciones paralelas en EEUU

Pese a la escalada militar, representantes de Israel y del Líbano mantuvieron el viernes una reunión en Washington auspiciada por Estados Unidos.

soldados israel Israel escala la tensión con Hezbollah. Archivo

Los contactos se desarrollan en paralelo a las negociaciones que la administración estadounidense impulsa con Irán para alcanzar un acuerdo más amplio que contribuya a poner fin a la guerra en Medio Oriente. Según el Pentágono, el encuentro entre mandos militares israelíes y libaneses fue “constructivo”.

El subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, señaló que estas conversaciones servirán “de base para la parte política” de futuras negociaciones previstas para los días 2 y 3 de junio en Washington.o

El presidente libanés, Joseph Aoun, trasladó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la necesidad de alcanzar un cese de hostilidades.

Según expresó, un alto el fuego constituye “un primer paso esencial” para cualquier proceso de negociación.

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el desarme de Hezbolá, una exigencia planteada por Israel y rechazada de manera categórica por la organización chiita.

Miles de desplazados y una crisis humanitaria creciente

Mientras continúan los combates, cientos de familias buscaron refugio en sectores de la ciudad de Tiro que no fueron incluidos en las órdenes de evacuación israelíes. Muchas personas permanecen alojadas en automóviles, comercios o carpas improvisadas.

“Pusimos colchones en el suelo para dormir”, relató Karam Amin, comerciante de la ciudad que permanece junto a su familia en su local de ropa ubicado en un barrio cristiano. “Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así”, agregó.

Según datos oficiales libaneses, desde el inicio de la guerra los enfrentamientos dejaron 3.355 muertos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas, convirtiéndose en una de las mayores crisis humanitarias que atraviesa el país en los últimos años.