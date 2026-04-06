El ataque cibernético que impactó en IPS: alerta para los jubilados y pensionados

Todo lo que tenés que saber sobre el Hackeo a la Obra Médica bonaerense y cómo evitar caer en estafas.

El IPS alertó por un hackeo a la web de IOMA.

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió una advertencia en los últimos días tras detectarse un ataque cibernético que involucra a la obra social IOMA y que podría afectar indirectamente a jubilados y pensionados bonaerenses. La alerta apunta a prevenir posibles estafas derivadas de esta situación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaron desde el organismo, si bien el incidente no comprometió el funcionamiento de los sistemas ni los datos sensibles, sí encendió las alarmas por el uso indebido de información que podría ser utilizada por delincuentes para engañar a los afiliados.

En este contexto, el IPS pidió extremar los cuidados y estar atentos ante cualquier comunicación sospechosa, ya que los adultos mayores suelen ser uno de los principales blancos de este tipo de maniobras fraudulentas.

La advertencia del IPS por el hackeo a la web de IOMA.

El origen del problema se encuentra en un ataque cibernético detectado en IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que afectó específicamente a los padrones de afiliación. Esto implica que se pudo haber accedido a datos identificatorios básicos de los afiliados, como nombres o números de documento.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no se vulneraron datos sensibles, como historias clínicas o información bancaria, y que los sistemas continúan funcionando con normalidad.

El principal riesgo no está en el funcionamiento del sistema, sino en el uso que terceros puedan hacer de esos datos. A partir de esta filtración, pueden surgir intentos de estafa mediante contactos falsos que simulan ser de organismos oficiales.

Jubilados IPS El Instituto de Previsión Social advirtió por peligros cibernéticos en las cuentas de IOMA. Imagen: Freepik

En ese sentido, tanto IOMA como el IPS alertaron sobre la posible aparición de “falsos gestores” que buscan engañar a los afiliados con excusas como actualizar datos, renovar credenciales o validar información personal, con el objetivo de obtener claves o acceder a cuentas bancarias.

Los consejos para evitar cualquier inconveniente

Ante este escenario, el IPS difundió una serie de recomendaciones clave para prevenir fraudes y proteger la información personal de jubilados y pensionados.

En primer lugar, se insiste en no responder mensajes ni hacer clic en enlaces sospechosos, especialmente si provienen de números o cuentas desconocidas. También se recomienda bloquear inmediatamente a los remitentes dudosos y denunciarlos por los canales oficiales.

Otro punto fundamental es no compartir nunca datos sensibles. Los organismos oficiales no solicitan claves, contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria a través de llamados, WhatsApp o redes sociales.

Finalmente, ante cualquier duda, se aconseja comunicarse únicamente a través de los canales oficiales del IPS o IOMA. Desconfiar de la urgencia en los mensajes y evitar brindar información personal sin verificar la fuente puede ser clave para evitar caer en este tipo de estafas.