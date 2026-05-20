Cuándo cobro IPS: calendario de pago de mayo 2026 para jubilados y pensionados

El organismo previsional bonaerense ya confirmó las fechas importantes para sus beneficiarios en el corriente mes.

El IPS confirmó el calendario de pagos del mes de mayo.

El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con la organización del cronograma de pagos para jubilados y pensionados bonaerenses , uno de los temas que más atención genera entre los beneficiarios mes tras mes. Miles de personas esperan conocer las fechas exactas para poder cobrar sus haberes y organizar sus gastos.

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Como sucede habitualmente, el organismo previsional divide el calendario según la terminación del DNI y el tipo de beneficio . De esta manera, busca ordenar el proceso de acreditación y evitar demoras o aglomeraciones en las entidades bancarias habilitadas para el cobro.

En ese contexto, el IPS ya confirmó oficialmente el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, incluyendo también la fecha límite para acceder al cobro por ventanilla.

Conocé las fechas importantes de este calendario de pagos del IPS.

El calendario de pagos del IPS para mayo de 2026 comenzará el jueves 28 de mayo. Durante esa jornada cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3. También percibirán sus haberes los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas.

Por su parte, el viernes 29 de mayo será el turno de los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el organismo completará el cronograma previsto para el quinto mes del año.

Los haberes estarán disponibles a través de las cuentas bancarias habituales y también mediante el sistema de pago por ventanilla en las entidades autorizadas. Como ocurre cada mes, el IPS recomienda consultar previamente la acreditación para evitar demoras innecesarias.

Jubilados Todo lo que tenés que saber sobre el calendario de pagos del IPS. Imagen: Freepik

Además, el organismo informó que la fecha límite para acceder al cobro por ventanilla será el 23 de junio de 2026. Pasado ese plazo, los beneficiarios deberán realizar los reclamos correspondientes ante el instituto previsional bonaerense.

Cómo tramitar la jubilación de IPS

Para acceder a una jubilación del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires es necesario cumplir una serie de requisitos vinculados principalmente con la edad y los años de aportes realizados dentro del sistema previsional bonaerense.

En líneas generales, los requisitos más habituales para la jubilación ordinaria son:

Mujeres: tener 60 años de edad

Hombres: tener 65 años de edad

Contar con al menos 35 años de servicios con aportes

Además, una parte importante de esos aportes debe haber sido realizada dentro del sistema del IPS bonaerense. En muchos casos se exige un mínimo de 10 años de servicios aportados al instituto provincial para poder iniciar el trámite allí.

Jubilados IPS Conocé los requisitos y la documentación necesaria para obtener la jubilación en el IPS. Imagen: Freepik

También existen regímenes especiales para determinados sectores laborales, como docentes, trabajadores de la salud o empleados municipales, que pueden tener condiciones diferentes de edad o cantidad de años trabajados según la actividad desarrollada.

Qué documentación se necesita

Al momento de iniciar el trámite, el IPS suele solicitar:

DNI original y fotocopia.

Constancia de CUIL.

Certificación de servicios emitida por los empleadores.

Recibos de sueldo o comprobantes de aportes.

Historia laboral.

Formularios previsionales correspondientes.

En algunos casos, reconocimiento de servicios de ANSES u otros organismos.

Jubilados del IPS Ya está confirmado el calendario de pagos para jubilados y pensionados bonaerenses. Imagen: IPS

Si la persona trabajó tanto en Nación como en Provincia, también puede necesitar un trámite de reconocimiento o reciprocidad jubilatoria para unificar los aportes realizados en distintos sistemas previsionales.

El primer paso para iniciar el trámite es reunir toda la documentación laboral y personal. Luego, se debe solicitar un turno mediante el sitio oficial del IPS o en alguno de sus centros de atención presencial. Una vez presentada la documentación, el organismo revisa los aportes, certifica los años trabajados y verifica que se cumplan todos los requisitos previsionales.

Si existen períodos faltantes o inconsistencias, pueden solicitar documentación adicional. Cuando el expediente queda aprobado, el IPS determina el haber jubilatorio correspondiente y comunica la fecha desde la cual comenzará a cobrarse la jubilación.