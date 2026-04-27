Chaco: rescaraton a un zorro de monte tras una falsa alarma vecinal de un aguará guazú herido

En Colonia Benítez, Chaco, la Policía rescató un cachorro de zorro de monte tras una alerta vecinal que advertía por un supuesto aguará guazú herido en la vía pública.

El cachorro fue hallado en la banquina de la avenida. Marcos Briolini.

El personal de la Comisaría de Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, rescató a un cachorro de zorro de monte luego de recibir un aviso de vecinos que señalaba la presencia de un supuesto aguará guazú herido en la vía pública, lo que finalmente resultó ser una confusión de identificación de especie.

El cachorro fue encontrado en la banquina de la avenida Marcos Briolini , aparentemente lesionado. Ante la situación, los vecinos dieron aviso a las autoridades creyendo que se trataba de un aguará guazú. Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal era en realidad un zorro de monte (Cerdocyon thous) .

De inmediato, los agentes procedieron a resguardar al ejemplar , evitando que sufriera mayores daños o quedara expuesto a riesgos en la vía pública. La rápida intervención permitió asegurar su traslado en condiciones controladas y con el menor estrés posible para el animal.

Tras el rescate inicial, la Policía dio intervención a la delegación de “Rescate de Fauna Silvestre”, cuyos especialistas asumieron el control del caso. El equipo técnico quedó a cargo del cuidado, tratamiento y posterior rehabilitación del cachorro, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de fauna nativa en situación de vulnerabilidad.

El procedimiento forma parte de los mecanismos habituales de actuación ante hallazgos de animales silvestres en zonas urbanas o periurbanas, donde el contacto con actividades humanas suele generar situaciones de riesgo.

zorro de monte (1) Intervinieron especialistas de “Rescate de Fauna Silvestre” para su atención.

Características de la especie

El zorro de monte está catalogado como una especie de “preocupación menor”, debido a que es abundante y presenta una amplia distribución en el centro-este y norte de la Argentina, con presencia en numerosas áreas protegidas. Se destaca por su capacidad de adaptación a ambientes modificados y degradados, lo que explica su frecuencia en zonas intervenidas por el ser humano.

Sin embargo, especialistas advierten que, a pesar de su adaptación, la especie enfrenta amenazas importantes como los atropellamientos en rutas y la posible transmisión de enfermedades por parte de perros domésticos, factores que impactan en su conservación a largo plazo.