Incendio en la Facultad de Sociales de la UBA: evacuaron el edificio y dos hombres fueron asistidos + Seguir en









Las llamas comenzaron en contenedores dentro de un patio interno en Constitución. Bomberos actuaron rápido y no se registraron daños graves.

El incendio se desató en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Constitución.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA sufrió un incendio que obligó a evacuar el edificio ubicado en el barrio de Constitución, luego de que se desatara un foco ígneo en contenedores de residuos dentro de un patio interno, que finalmente fue controlado sin dejar heridos ni provocar daños materiales de gravedad.

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El episodio ocurrió en la sede ubicada sobre la calle Santiago del Estero al 1000, donde las llamas comenzaron en dos contenedores de residuos dentro de un espacio abierto de aproximadamente 50 metros cuadrados. Según informaron las autoridades, el fuego fue advertido rápidamente y generó un operativo de evacuación preventiva en el edificio.

La situación fue contenida por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que logró controlar el incendio en pocos minutos. El accionar permitió evitar que las llamas se expandieran hacia otras áreas de la facultad.

La rápida intervención evitó consecuencias graves Al momento de la llegada de los bomberos, trabajadores del establecimiento ya intentaban sofocar el fuego mediante el uso de una línea fija contra incendios. Luego, el operativo fue reforzado con una línea de 38 milímetros, lo que facilitó el dominio total de la situación.

Tras extinguir el foco ígneo, se realizaron tareas de ventilación y control para garantizar la seguridad en el edificio. El procedimiento concluyó sin que se registraran daños estructurales importantes.

Facultad de Ciencias Sociales El edificio fue evacuado de forma preventiva durante el operativo. X: @therealbuni Asistencia médica en el lugar Personal del SAME se hizo presente para asistir a dos hombres adultos que se encontraban en el lugar. Ambos fueron evaluados por precaución, pero no requirieron traslado a centros de salud. El hecho no dejó personas heridas y la actividad pudo normalizarse tras el control del incendio, en un episodio que generó preocupación inicial pero que fue resuelto con rapidez gracias a la intervención coordinada de los equipos de emergencia.

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