Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por posibles demoras y complicaciones de vuelos en todo el país

El sindicato profundiza las medidas tras despidos y cambios en el organismo. Reclama reincorporaciones y cuestiona un decreto oficial.

ATE convocó a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional para el 30 de abril.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 30 de abril y confirmó la continuidad del conflicto con el Gobierno , en un contexto marcado por despidos, cambios en las funciones del organismo y cuestionamientos a la legalidad de las protestas.

El sindicato resolvió avanzar con la medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de 140 trabajadores despedidos , la anulación de otros 100 ceses anunciados y la derogación del Decreto 274/26. Según denunciaron, esta normativa modifica funciones clave del organismo y las transfiere a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Desde ATE sostienen que la situación generó un fuerte malestar interno , especialmente tras el intento del Gobierno de declarar ilegal la protesta. Consideran que la decisión se apoya en argumentos contradictorios, ya que al mismo tiempo se califican como esenciales ciertas funciones mientras se mantiene la reducción del personal.

La decisión de convocar al paro fue tomada en una asamblea general que contó con la participación del secretario de Convenios Colectivos de ATE Nacional, Flavio Vergara. En ese encuentro también se evaluó el escenario actual y se resolvió reorganizar las acciones gremiales tras una suspensión parcial previa de las medidas.

Durante la jornada de protesta prevista para el 30 de abril, el sindicato aseguró que se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y alerta. De esta manera, se busca garantizar la atención de emergencias y situaciones de riesgo vinculadas a los servicios de aeronavegación, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

Denuncias por “vaciamiento” y riesgo operativo

Desde el gremio advierten que el conflicto se profundiza no solo por los despidos (que ya superan el 15% del plantel) sino también por lo que consideran un intento de limitar el derecho a huelga.

Además, cuestionan el impacto del Decreto 274/26, al que señalan como una medida que “vacía” al Servicio Meteorológico Nacional al quitarle funciones vinculadas a la aviación y trasladarlas a EANA, que a su vez podría delegarlas en empresas privadas.

En ese sentido, remarcan que ninguna organización cuenta con la experiencia técnica del organismo para cumplir esas tareas, por lo que alertan sobre posibles consecuencias en la seguridad operativa.

Un conflicto abierto

El escenario sigue abierto y con tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores del organismo. Mientras ATE ratifica el paro y mantiene sus reclamos, el foco está puesto en cómo evolucionará la negociación en los próximos días y si se abrirá una instancia de diálogo que permita descomprimir el conflicto.